Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio unisce forza industriale e visione creativa per dare a un patrimonio italiano una nuova dimensione internazionale

Nel 1299 l’acqua di Fiuggi arrivava alla corte di papa Bonifacio VIII. Secoli dopo ne scriveva Michelangelo. Oggi questa eredità, legata a una sorgente e a un territorio unici, ispira la missione del rilancio: fare di Fiuggi un’icona del Made in Italy.

Con il sostegno di LMDV Capital, Acqua Fiuggi ha investito 15 milioni di euro nello stabilimento e nelle linee per il vetro e l’rPET. Un investimento strutturale che ha rafforzato la capacità produttiva e il valore commerciale del marchio, preparando lo sviluppo dei prossimi anni. È l’idea della «bella fabbrica»: mettere le persone al centro, con ambienti curati e qualità del lavoro, perché l’eccellenza nasce anche dall’orgoglio di ciò che si realizza insieme.

Il 2025 si è chiuso con 14,1 milioni di euro di ricavi totali, quasi in linea con i 14,5 milioni del 2024, nonostante il fermo e il progressivo riavvio delle linee nel primo trimestre, previsti dalla strategia di rinnovamento dello stabilimento. Per il 2026 è attesa una crescita dei ricavi a doppia cifra; l’obiettivo per il 2027 è tradurre la forza acquisita dal brand in ricavi doppi rispetto al 2025 e utili record.

La costruzione del marchio passa anche dall’investimento in televisione. La campagna con Mariacarla Boscono, «Acqua Fiuggi rispecchia la tua bellezza», sotto la direzione creativa di Axel Morin, ha segnato il ritorno su Mediaset e Sky. Il percorso prosegue con la nuova campagna firmata personalmente da Del Vecchio: le gemelle Giorgia ed Elisa si specchiano l’una nell’altra, come due gocce d’acqua. «L’acqua della bellezza» consolida così un posizionamento distintivo, con un linguaggio capace di parlare anche a chi scopre Fiuggi per la prima volta.

Le collaborazioni nell’ospitalità d’eccellenza coinvolgono Sant Ambroeus, Cova, Serafina, Caprice, Azumi (il gruppo di Zuma), Sunset Hospitality Group, The Birley Clubs, La Guérite, Shellona, Eden Rock – St Barths e Cipriani. L’accordo con quest’ultimo riguarda una rete di 44 ristoranti in quattro continenti. A queste si affiancano i progetti con la moda: Fiuggi produce e distribuisce Acqua Armani ed è Official Water Partner dei grandi eventi Alta Moda di Dolce&Gabbana, da Roma a Taormina. Altri accordi sono in programma.

«La mia ambizione è fare di Fiuggi l’acqua italiana più desiderata al mondo. In questo progetto metto il mio gusto, la mia energia e la passione per un marchio che ha ancora molto da esprimere. L’America sarà il primo motore: affermarci lì darà slancio all’espansione negli altri mercati attraverso le grandi reti dell’ospitalità. Voglio che Fiuggi venga chiesta per nome, ovunque. La creatività deve accendere il desiderio, la qualità conquistare la fiducia. È il Made in Italy in cui credo: bellezza che diventa impresa, con l’orgoglio di essere italiani», dichiara Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore e presidente di LMDV Capital.