Al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, la Colomba d’oro internazionale

Si è svolta questo pomeriggio nell’Aula Magna del Rettorato della Sapienza Università di Roma, la cerimonia della 42ª edizione del Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace. Le Colombe d’oro sezione mass media sono state ritirate da Mauro Biani, vignettista e illustratore, Angela Caponnetto, giornalista di RaiNews24, Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace. La Colomba d’oro internazionale è stata assegnata al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme.

Il Premio ha riconosciuto quattro modalità di impegno che agiscono ciascuna con una propria specificità ma sono unificate dal segno della pace. Con le sue vignette, Biani richiama l’attenzione sulle drammatiche conseguenze delle guerre, sul grave prezzo pagato dalle vittime ma anche sulle tante solidarietà che suscitano. Caponnetto racconta le vite di chi affronta le rotte migratorie dopo aver lasciato una terra, la propria, assediata dalla povertà e dai conflitti. Con Rondine, Vaccari promuove percorsi di convivenza tra giovani provenienti da Paesi in guerra, incontrando coetanei che sono stati educati a considerare nemici.

Il presidente di Archivio Disarmo, Fabrizio Battistelli, ha presentato così i premiati:

“In questi tempi tormentati anche il mondo dei media non sempre riesce a offrire al pubblico un’informazione equilibrata ed esauriente sulle crisi internazionali e sulle guerre. Tuttavia c’è chi non si arrende, lo dimostrano le Colombe d’oro di quest’anno. Mauro Biani, un poeta del disegno. Angela Caponnetto una tenace testimone della dignità dei migranti. Franco Vaccari, un valente teorico ma anche un “pratico” della gestione nonviolenta dei conflitti. E poi c’è il cardinale Pizzaballa, una guida spirituale che è nello stesso tempo un presidio dei diritti umani in Terra Santa”.

Simone Gamberini, presidente di Legacoop dichiara: “Con il riconoscimento al cardinale Pizzaballa, Archivio Disarmo premia il coraggio di tenere aperto il dialogo in una terra lacerata dalla guerra. A Mauro Biani, Angela Caponnetto e Franco Vaccari va il nostro grazie per il loro impegno, attraverso l’informazione e l’educazione, a favore di una cultura della pace. Legacoop sostiene le Colombe d’oro fin dalla prima edizione nell’ormai lontano 1986. Come cooperatori sappiamo che la convivenza si costruisce ogni giorno, quando persone e comunità divise trovano un modo per tornare a dialogare e a lavorare insieme”.

Mauro Biani ha richiamato il legame tra nonviolenza, solidarietà e difesa dei diritti.

“La Nonviolenza è viva anche nelle manifestazioni dei ragazzi e delle ragazze che scendono in piazza contro il climate change, contro le guerre, per la scuola, per il lavoro, per la casa. Dire Pace vuol dire diritti, integrazione, libertà. Lavorare per la Pace significa immaginare un altro modello di sviluppo economico, un rapporto nuovo con l’ambiente. Costruire un futuro di Pace significa lottare contro le discriminazioni – tutte le discriminazioni – contrastare l’emergenza climatica, proteggere i beni comuni. Ecco perché dire Pace non è né semplice, né comodo. Al contrario: è impegnativo, umanamente e moralmente impegnativo”.

Angela Caponnetto ha sottolineato la responsabilità di chi dà conto le conseguenze delle guerre attraverso il lavoro giornalistico.

“Sebbene sia sempre più difficile, anche noi reporter possiamo essere strumenti di Pace quando raccontiamo le storie di chi suo malgrado è costretto a vivere in luoghi di guerra o a fuggirne. Chi ha avuto il privilegio di potersi trovare dove le cose accadono, porterà con sé per sempre anche l’onere di raccontare al fruitore della notizia le vite degli “altri”, che spesso inevitabilmente ti sono entrate dentro”.

Franco Vaccari ha dedicato il riconoscimento alla comunità di Rondine e ai giovani che vi prendono parte.

“Accolgo questo riconoscimento con gratitudine e con un profondo senso di responsabilità. Un Premio che appartiene a tutta la comunità di Rondine e, soprattutto, ai giovani coraggiosi che arrivano da Paesi in guerra o coinvolti in conflitti armati e hanno scelto di raccogliere la sfida più difficile: incontrare l’altro, decostruire l’idea del nemico e imparare a riconoscerlo come persona, per costruire insieme un futuro diverso”.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, nel suo ringraziamento ha richiamato il valore della vicinanza personale a chi vive le conseguenze della guerra.

“Ringrazio il Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace, che ci ricorda di continuare a operare con docile determinazione anche in Terra Santa.

Qui ogni aiuto è anche un atto di vicinanza personale a coloro che soffrono.

I sofferenti hanno bisogno di sapere che qualcuno è disposto a portare con loro una parte del peso.

Possiamo vivere già questa realtà nei luoghi dove ci troviamo. Così semineremo semi di pace”.

La Rettrice Antonella Polimeni ha concluso: “Accogliere oggi nell’Aula Magna della Sapienza la 42ª edizione delle Colombe d’oro per la Pace, insieme all’Archivio Disarmo, ha rappresentato un momento di profondo valore civile e culturale per tutta la nostra comunità accademica.

L’incontro con i premiati – e in particolare la straordinaria testimonianza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, accanto a Mauro Biani, Angela Caponnetto e Franco Vaccari – ci ha ricordato che la pace non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana, coraggiosa e tenace. La voce e l’impegno del Patriarca di Gerusalemme, da sempre in prima linea nei contesti più complessi per costruire ponti dove prevalgono i muri, hanno reso ancora più evidente quanto l’ascolto, la responsabilità delle parole e la formazione siano indispensabili per disinnescare l’odio.

La grande partecipazione di tanti giovani oggi in Aula Magna dimostra quanto sia urgente offrire loro spazi di dialogo critico e aperto, specialmente in una stagione storica segnata da drammatici conflitti globali. Come comunità educante, raccogliamo l’esempio di chi opera concretamente per la riconciliazione e rinnoviamo l’impegno dell’Università affinché la ricerca, lo studio e l’accoglienza continuino a formare generazioni consapevoli, capaci di trasformare la conoscenza in un argine contro ogni forma di violenza e divisione.”

Il premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace è organizzato con il sostegno delle cooperative aderenti a Legacoop.