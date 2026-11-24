Una vernice per esterni, una crema per il viso, un detersivo e un alimento sembrano appartenere a mondi lontanissimi, eppure nascono tutti da una scelta comune, quella delle materie prime. È proprio su quella scelta che lavorano, ciascuna nel proprio campo, le cinque aziende riunite nel gruppo italiano Reschem Industries. Che cosa spinge mestieri così diversi a condividere la stessa insegna, e che cosa ci guadagna chi quelle materie prime le compra?

Dalle radici del 1990 all’identità comune del 2025

La storia comincia nel 1990 con la nascita di Reschem Italia, che da allora distribuisce soluzioni chimiche all’industria italiana. Come ben saprai, in questo mestiere la competenza si accumula sul campo, un’applicazione dopo l’altra. Per questo il percorso non è cresciuto moltiplicando la stessa attività, ma affiancandole aziende specializzate, fondate o acquisite, ciascuna con un mestiere preciso.

Nel 2016 nasce Qores, con un focus su food, pharma e feed, mentre nel 2018 arriva l’acquisizione di Docet, specializzata in consulenza chimica e formulazioni su misura. L’anno successivo tocca a Vicris, attiva nelle materie prime per pitture, vernici e coating, e nel 2023 il perimetro si allarga al Nord-Est con l’ingresso di Kchimica Italia (Kchem), radicata in Veneto.

Che cosa tiene insieme cinque società con storie e mercati così differenti? Un po’ come in un mosaico, ogni tassello conserva il proprio colore e il disegno si coglie soltanto quando lo si guarda per intero. Nel 2025 quel disegno trova un nome con la nascita di Reschem Industries, gruppo italiano di materie prime e specialità che dà un’identità comune a competenze maturate in momenti diversi, lasciando intatte le radici del 1990.

Materie prime e specialità, i cinque mestieri del gruppo italiano Reschem Industries

Il punto di partenza è il cuore storico del gruppo, Reschem Italia, che ha sede a Parabiago, in provincia di Milano, e distribuisce specialità chimiche per coating, plastica e gomma, poliuretano, detergenza, tessile e cura della persona. Nota bene: i due nomi si somigliano, ma Reschem Italia è una delle cinque società, mentre Reschem Industries è il gruppo che le riunisce. Alla fornitura la società affianca supporto formulativo, assistenza tecnica e un servizio di re-pack su misura. Nel 2022 ha anche comunicato le certificazioni ISO 9001 e ISO 45001, dedicate alla gestione della qualità e a quella della salute e sicurezza sul lavoro.

Su un binario diverso corre Qores, che distribuisce ingredienti per l’industria alimentare, farmaceutica e della nutrizione animale e segue ciascuno di questi mercati con un team dedicato.

Docet, invece, lavora più vicino al prodotto finito, perché il suo terreno è la consulenza chimica da cui nascono formulazioni su misura per applicazioni industriali, aiutando produttori e applicatori a sviluppare prodotti più performanti e durevoli.

A monte della filiera del settore coating si colloca Vicris, che a chi produce pitture e vernici fornisce le materie prime della ricetta, dalle resine agli additivi, e tratta anche materie plastiche per l’industria. Chi formula può contare su una consulenza tecnica dedicata alle pitture, mentre sul piano commerciale la società è presente soprattutto nel Centro e nel Sud del Paese. L’ultima arrivata, Kchem, gioca invece in casa nel Nord-Est, dove oltre a distribuire specialità chimiche porta nel gruppo competenze di importazione e stoccaggio, sostenute da una rete logistica collaudata e da relazioni commerciali costruite nel tempo soprattutto con il far-east.

Messe insieme, queste specializzazioni coprono pitture e vernici, plastica e gomma, poliuretano, adesivi e sigillanti, detergenza e tessile, ma anche cosmetica, alimentare, farmaceutico, nutrizione animale e chimica per l’edilizia. Se vuoi capire meglio chi segue cosa, sul sito di Reschem Industries trovi il profilo di ciascuna delle cinque società e il percorso che dal 1990 ha portato alla nascita del gruppo.

La complementarità vista dalla fabbrica

Ti starai chiedendo che cosa cambi, in concreto, per un’impresa che compra materie prime e specialità, e la risposta sta nell’architettura del gruppo, dove ogni azienda lavora in un campo preciso. Il risultato è un’offerta che tiene insieme materie prime e ingredienti, assistenza tecnica, sviluppo formulativo e logistica. Per un’azienda manifatturiera questo si traduce in vantaggi su tre fronti: la scelta, il supporto e i rapporti con chi produce a monte.

Il primo fronte è la scelta delle materie prime, perché società che seguono da vicino mercati diversi possono aiutarti a selezionarle in base al processo e al prodotto che devi ottenere. Forse anche tu hai dovuto spiegare a un fornitore generalista come lavorano i tuoi impianti, ed è proprio quella spiegazione che un interlocutore concentrato sul tuo comparto, di solito, non ha bisogno di sentire.

Il secondo fronte riguarda il supporto tecnico e formulativo, che nel gruppo è distribuito su più società. Consulenza e assistenza accompagnano la fornitura di Reschem Italia, Vicris e Qores, mentre con quest’ultimo e Docet si arriva fino allo sviluppo di prodotti su misura. Di conseguenza, quando un problema si sposta dalla materia prima al prodotto finito, la competenza per affrontarlo può trovarsi in un’altra società dello stesso gruppo.

Il terzo fronte, meno visibile, passa dalle relazioni con i produttori internazionali, su cui il gruppo costruisce una parte della propria offerta. Kchem, per esempio, importa dall’estero e si fa carico della complessità doganale e normativa che questo comporta, mentre la divisione Food di Qores si appoggia alla conoscenza dei produttori internazionali del proprio comparto.

Le ricadute si vedono anche nella pratica quotidiana, tanto che la stessa Vicris lega il proprio ingresso nel gruppo a vantaggi concreti per i clienti, sia sulla gamma disponibile per formulare i coating sia sulla continuità di fornitura. Va detto, poi, che stoccaggio, distribuzione e confezionamento rientrano a pieno titolo nel servizio, dal re-pack di Reschem Italia fino alla logistica che Kchem gestisce nel Nord-Est.

Le aziende chimiche italiane nel 2026, fra energia cara e distribuzione in movimento

Per leggere fino in fondo questa storia serve allargare l’inquadratura al settore. Secondo un’analisi del Post sulla chimica europea pubblicata a maggio 2026, l’Italia è il terzo produttore chimico del continente. Nello stesso articolo le aziende chimiche italiane risultano circa 2.800, in prevalenza piccole e medie, per un totale di oltre 113.000 dipendenti.

Il capitolo più delicato resta quello dell’energia, perché fra il 2021 e il 2024, ricostruisce il Post, l’incidenza dei costi energetici sul valore della produzione chimica italiana è salita dal 14% al 18%. Per il 2026, secondo una stima del presidente di Federchimica Francesco Buzzella citata nello stesso articolo, quella quota potrebbe arrivare al 23%.

Anche i numeri complessivi invitano alla prudenza: secondo il Sole 24 Ore, che ad agosto 2026 ha fatto il punto sul settore con Federchimica, nel 2025 la produzione chimica in Italia valeva 59,9 miliardi di euro. Per il 2026 la federazione prevede un calo del 3%. Chiaramente, quando i costi salgono e l’attività rallenta, in un tessuto fatto soprattutto di PMI ogni acquisto di materie prime pesa di più sui conti.

Nel frattempo si muove anche la distribuzione chimica europea, come racconta il Pulse Check pubblicato a gennaio 2026 da Boston Consulting Group e da FECC, l’associazione europea che riunisce i distributori del settore. L’indagine, condotta nell’estate del 2025 su 170 distributori di dieci paesi, rileva che il 62% valutava fusioni o acquisizioni nei dodici mesi successivi. A pensare ad acquisizioni era il 69% dei distributori di specialità, contro il 33% di quelli di commodity (prodotti di base e standardizzati). In sostanza, la crescita per specializzazioni che ha portato a Reschem Industries segue una logica simile a quella che oggi orienta molti distributori europei.

Cinque specializzazioni, una visione comune e una domanda per chi compra

Riavvolgendo il nastro, il quadro appare nitido: le radici affondano nel 1990, il nome Reschem Industries arriva nel 2026 e ogni tappa intermedia ha aggiunto un tassello al mosaico. Specialità per l’industria, ingredienti, formulazioni su misura, materie prime per il coating, importazione e logistica restano competenze distinte, tenute insieme da una visione comune.

In un 2026 in cui l’energia grava sui conti delle aziende chimiche italiane e la distribuzione ragiona di acquisizioni, conta sempre di più anche il modo in cui sono organizzati i fornitori. Per chi compra, il vantaggio di dialogare con specialisti complementari sta proprio nella loro capacità di leggere l’applicazione oltre al materiale.

Se ti occupi di acquisti o di produzione, prova a mettere in fila ciò che ti serve, dalla materia prima alla formulazione fino alla logistica. Per quante di queste voci sai già a chi rivolgerti, e quante restano ancora scoperte?