“Negli ultimi anni il sistema dell’Anagrafe tributaria ha assunto il ruolo di una vera e propria infrastruttura strategica, svolgendo il ruolo di principale snodo informativo nelle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale”, ed è centrale “l’esigenza di garantire un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico al contrasto all’evasione fiscale e la salvaguardia delle libertà individuali”. Così Maurizio Casasco, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, intervenendo al convegno di presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva “Misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti”, approvato all’unanimità dalla Commissione lo scorso 28 ottobre.

“Una prima questione che assume particolare rilievo è quella relativa all’interoperabilità delle banche dati del SIF”, “che consente di valorizzare il patrimonio informativo esistente, favorendo la condivisione delle informazioni tra amministrazioni e rendendo possibile una più efficace attività di controllo, di programmazione e di supporto alle decisioni”. Tuttavia, “è essenziale procedere parallelamente al rafforzamento dei sistemi di sicurezza, di autenticazione, di profilazione degli utenti e di tracciabilità integrale delle consultazioni. È opportuno che l’organizzazione del SIF si ispiri a un modello fondato su tre principi fondamentali: piena disponibilità delle informazioni necessarie alle amministrazioni competenti; rigorosa tracciabilità e controllabilità degli accessi; effettiva tutela dei diritti fondamentali del contribuente attraverso adeguate garanzie procedimentali e giurisdizionali. Solo mantenendo tale equilibrio sarà possibile coniugare efficacemente la tutela della riservatezza con l’interesse generale al contrasto all’evasione fiscale. Un altro ambito di particolare rilevanza riguarda il crescente ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, analisi predittiva e «machine learning» nella gestione del patrimonio informativo fiscale e nel contrasto all’evasione. La Commissione ha raccomandato alle autorità competenti di vigilare affinché questi strumenti costituiscano un mero ausilio nella elaborazione delle sentenze”, e ha rilevato la necessità di “sviluppare adeguati sistemi di governance algoritmica, fondati su procedure di validazione, monitoraggio e revisione periodica dei modelli utilizzati, tali da garantire la qualità delle decisioni, la correttezza dei processi e la piena tutela dei diritti fondamentali”. “A tutela dei cittadini, e coerentemente con i principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, occorre, dunque, adottare misure idonee a diminuire la percentuale di errore, attraverso l’introduzione di verifiche da affidare in via preventiva al controllo umano, invitando il Governo ad implementare a tal fine le risorse umane a disposizione”, ha concluso.