Conclusi ad Assago gli incontri rivolti ai professionisti della rete e a odontoiatri esterni: al centro faccette, tecniche restaurative e salvaguardia dei denti naturali.

Assago (MI), 16 novembre 2026 – Si è concluso con oltre 300 partecipanti il ciclo di incontri dedicato all’odontoiatria estetica promosso da DENS – Studi Dentistici De Angelis. L’iniziativa, rivolta ai professionisti del gruppo e a odontoiatri provenienti da tutta Italia, ha avuto il suo appuntamento conclusivo presso il DENS Headquarter & Lab di Assago, dove hanno sede il centro direzionale, gli spazi per la formazione e il laboratorio odontotecnico digitale della rete. Al centro del programma, l’evoluzione delle tecniche restaurative e il confronto sui criteri clinici con cui progettare interventi estetici rispettosi dei denti naturali.

Il percorso ha riunito esperienze professionali differenti intorno a un tema sempre più presente nelle richieste dei pazienti, ovvero migliorare l’armonia del sorriso preservando, quando le condizioni cliniche lo consentono, la struttura dentale. I relatori hanno approfondito la valutazione preliminare, la scelta dei materiali e delle procedure adesive, la pianificazione dei restauri e il rapporto tra risultato estetico e funzione masticatoria. La condivisione di protocolli e casi clinici ha costituito il filo conduttore degli incontri.

«La nostra esperienza, maturata in oltre vent’anni di attività, acquista valore quando viene condivisa e aggiornata attraverso il confronto tra colleghi. L’estetica dentale richiede una progettazione accurata, la conoscenza delle tecniche disponibili e soprattutto attenzione alla salute e alle caratteristiche di ogni paziente», osserva il dottor Marco De Angelis, fondatore e titolare di DENS.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle faccette dentali, alle possibili indicazioni dei restauri in ceramica e alla necessità di personalizzare ogni trattamento. La pianificazione prende in esame le caratteristiche del volto, la salute orale, l’usura dei denti e le aspettative del paziente. Nei casi appropriati, la simulazione preliminare del sorriso attraverso un mock-up permette di valutare insieme al professionista il cambiamento proposto prima di procedere. L’obiettivo clinico rimane quello di conciliare risultati estetici, conservazione dei tessuti e stabilità funzionale.

Per DENS, realtà fondata nel 2002 da Marco De Angelis e oggi attiva in Lombardia e Valle d’Aosta, la formazione è una delle direttrici attraverso cui mantenere omogenei metodi di lavoro e criteri di qualità nelle diverse strutture. L’attività clinica del gruppo comprende, accanto all’odontoiatria generale e alla prevenzione, protesi, ortodonzia, chirurgia orale, implantologia ed estetica dentale. Il confronto fra professionisti e il ricorso a competenze multidisciplinari accompagnano così la gestione dei casi più articolati.

Il percorso di aggiornamento si affianca allo sviluppo della rete. A Como, dove DENS opera da quattro anni, lo studio si è trasferito nel settembre 2026 da piazza Perretta alla nuova sede di via Tolomeo Gallio 2, vicina al centro storico e più facilmente raggiungibile in automobile. Una scelta organizzativa che punta a migliorare l’accessibilità e la qualità degli spazi, anche per i pazienti provenienti dalla vicina Svizzera, mantenendo la continuità dei servizi sul territorio.

«Abbiamo costruito una rete nella quale la preparazione dei professionisti deve accompagnare la qualità dell’accoglienza e l’organizzazione degli studi. Anche la sede di Como, già operativa da settembre, segue questa linea, dare ai pazienti ambienti più funzionali e un servizio sempre più completo», conclude De Angelis.