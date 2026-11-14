Dall’Inalpi Arena a Corso Cadore: il tennis illumina Torino

Alla vigilia delle Nitto ATP Finals, inaugurato il primo Sport Illumina del Piemonte: un nuovo spazio aperto alla città dove la passione per i grandi campioni può trasformarsi nella voglia di scendere in campo

Sognando Sinner. Dall’Inalpi Arena a Corso Cadore, Torino ha fatto incontrare il tennis dei grandi campioni con quello di chi, guardandoli giocare, trova uno stimolo per mettersi in movimento, prendere una racchetta e scendere in campo o sogna di essere il prossimo numero uno. Perché lo sport di alto livello sa accendere passioni, ma è nei luoghi in cui tutti possono praticarlo che quella passione può diventare esperienza quotidiana.

È proprio da questa idea che nasce il nuovo Spazio Sport Illumina, il progetto è finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute. Il primo in Piemonte e il primo della rete nazionale a ospitare anche un’area dedicata al tennis.

Un collegamento con il grande tennis che, oltre per la presenza di campioni di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, passa anche dai materiali. La superficie del campo è realizzata con la resina GreenSet, la stessa utilizzata sui campi indoor dei più importanti tornei internazionali, compreso quello delle Nitto ATP Finals all’Inalpi Arena. Una continuità tecnica e simbolica che avvicina lo spazio di Corso Cadore ai grandi palcoscenici della disciplina, portando anche nello sport di base una superficie utilizzata ai massimi livelli.

Il nuovo spazio mette a disposizione della comunità aree dedicate al tennis, al basket, al calisthenics e al parkour. Un luogo gratuito, accessibile e aperto a tutti, pensato per ragazze e ragazzi, famiglie, associazioni sportive e cittadini. Non soltanto un insieme di strutture sportive, ma un punto di incontro in cui praticare attività fisica, condividere esperienze e costruire relazioni. È questa la visione di Sport Illumina: trasformare gli spazi pubblici in luoghi vivi, capaci di avvicinare le persone allo sport e rafforzare il senso di comunità.

Una eredità tangibile nata da una visione condivisa tra Sport e Salute e partner che hanno scelto di investire nel futuro del Paese: Peroni Nastro Azzurro, attivatore dello spazio, adidas, BANCOMAT, Enel e Urban Vision. Un vero gioco di squadra che ha trasformato uno spazio urbano in un luogo capace di generare futuro.

La presenza del tennis conferisce all’inaugurazione un significato particolare. Proprio a Torino, città che ospita le Nitto ATP Finals, questa disciplina trova una nuova casa fuori dai grandi impianti, a disposizione di tutta la comunità. Due dimensioni dello stesso sport si incontrano: da una parte il tennis internazionale, dall’altra quello che nasce dalla partecipazione, dalla voglia di imparare e dal piacere di giocare insieme.

Un dialogo valorizzato anche dalla collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che ha trovato un’ulteriore espressione nell’arte. Tra i protagonisti dell’inaugurazione c’è infatti MARAT, il progetto artistico di Davide Monaldi, ideato per creare un collegamento tra lo sport di base e il tennis di alto livello. Il progetto proseguirà oltre lo Spazio Illumina: dopo la presentazione a Torino, le opere saranno trasferite nel foyer delle Nitto ATP Finals 2026, davanti al campo di allenamento dei campioni.

L’inaugurazione è stata una festa aperta alla città, condotta da Massimo Caputi e Giovane Tony. Sul palco si sono alternati gli Ambassador del Team Illumina Diego Nargiso, Jack Galanda e Angelika Savrayuk, subito dopo è stato il turno della musica con Michele Bisio, Strawman & Celine e TrigNo, artisti di Warner Music. Spazio anche al Beat di Torino, realizzato con il producer Tristu, e alle esibizioni freestyler di parkour, tricking e breaking, che hanno animato lo spazio trasformandolo in un palcoscenico urbano.

Dall’Inalpi Arena a Corso Cadore, il tennis ha trovato un nuovo modo per parlare alla città. Perché non tutti diventeranno campioni, ma tutti devono avere la possibilità di scoprire il piacere di giocare, muoversi e fare sport.

LE DICHIARAZIONI

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “In questo meraviglioso giro dell’Italia che ci sta portando a inaugurare 85 playground finanziati dal Governo presieduto da Giorgia Meloni, da oggi lo sport illumina anche Torino. Il primo degli 8 impianti “Sport Illumina” che stiamo realizzando in Piemonte non poteva che essere qui, in una città simbolo della storia italiana e non solo. Questo playground ha un valore particolare anche per il quartiere che lo accoglie, la Vanchiglietta, che porta ancora i segni della propria origine agricola e industriale, di quella Torino operosa che tra Ottocento e Novecento si è trasformata, tra campi, attività produttive e fabbriche. Un quartiere che ha conosciuto il cambiamento, lo sviluppo e le trasformazioni della città e che oggi si arricchisce di uno spazio che riprende finalmente vita per offrire nuove opportunità e un futuro migliore. C’è poi un elemento che rende questo playground ancora più speciale: la presenza di un campo da tennis, il primo all’interno di un impianto “Sport Illumina”. Una scelta che assume un significato particolare proprio a Torino, città che in pochi anni è diventata una delle capitali mondiali del tennis. Portare questa disciplina all’interno di uno spazio pubblico significa contribuire a renderla ancora più accessibile, avvicinare nuove generazioni a questo sport e fare in modo che le opportunità non siano un privilegio di pochi, ma una possibilità per tutti. È proprio questo il significato più profondo di “Sport Illumina”: trasformare aree dimenticate, abbandonate e trascurate in presìdi di socialità, benessere e partecipazione. È un impegno concreto del Governo che, con un investimento complessivo di oltre due milioni di euro in questa Regione, vuole contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla pratica sportiva e a rafforzare il ruolo dello sport nelle politiche di rigenerazione urbana, sociale e umana. La responsabilità di tutti è fare in modo che nessuno si senta escluso, che ogni ragazza e ogni ragazzo possa trovare qui il proprio spazio, che lo sport diventi davvero un linguaggio comune capace di unire generazioni, culture e storie diverse”.

Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris Presidente e Ad di Sport e Salute: “Lo sport non deve avere confini, né porte d’ingresso. Deve essere un’opportunità per tutti, ovunque. A Torino, mentre le ATP Finals portano in città i più grandi campioni del tennis mondiale, con Sport Illumina portiamo il tennis sotto casa, rendendolo accessibile e gratuito. E lo facciamo con la stessa qualità dei grandi eventi, con un campo realizzato con le resine GreenSet che ritroviamo sui campi delle Finals. È questa la nostra idea di sport: non costruire semplicemente impianti, ma creare opportunità, accendere passioni e dare a ogni bambino la possibilità di immaginare il proprio futuro, anche partendo da un campo di quartiere. Perché i grandi sogni non devono avere un indirizzo privilegiato. E la nostra medaglia più bella resta sempre una persona in più che sceglie di fare sport”.

Angelo Binaghi, Presidente della FITP: “Torino è ormai una delle grandi capitali internazionali del tennis, ma l’obiettivo è fare in modo che questa passione non si esaurisca nei grandi eventi e nei successi dei campioni. Deve diventare un’opportunità concreta per tutti, soprattutto per i più giovani. Per questo l’inaugurazione di uno spazio come Sport Illumina ha un valore importante: porta il tennis nei quartieri, lo rende accessibile e gratuito e offre a tanti ragazzi la possibilità di avvicinarsi a una disciplina che sta regalando grandi soddisfazioni al nostro Paese. La presenza di un campo realizzato con la stessa resina delle Nitto ATP Finals rappresenta un ulteriore elemento di qualità e un legame tangibile tra il tennis di vertice e quello di base. Ringrazio il Ministro Abodi, Sport e Salute e tutti i partner che hanno contribuito a realizzare questo progetto. Perché il risultato più importante, anche per la nostra Federazione, è fare in modo che, guardando giocare Sinner e gli altri campioni, sempre più bambini possano trovare un campo, una racchetta e l’opportunità di coltivare il proprio sogno”.

Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino: “I grandi eventi sportivi come le Nitto ATP Finals, al via in questi giorni in città - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - hanno anche il merito importante di avvicinare tante persone, soprattutto tra le più giovani, alla pratica dello sport e ai valori positivi che esso rappresenta. E per praticare sport, in città, luoghi come quello che inauguriamo oggi solo fondamentali. Siamo davvero contenti che Torino sia stato scelto tra i Comuni beneficiari del programma “Sport illumina” che ha permesso la riqualificazione del playground di corso Cadore. Nell’ambito del programma l’impianto sarà gestito e mantenuto per i prossimi sei anni da Sport e Salute, con il coinvolgimento delle realtà locali. Un investimento che si inserisce nell’impegno che dall’inizio del nostro mandato portiamo avanti per curare e implementare sempre di più gli spazi pubblici dedicati alla pratica sportiva libera e accessibile”