Christopher Aleo entra nell’editoria: acquisita la testata Notizie Geopolitiche

Il fondatore di iSwiss investe nell’informazione attraverso la società svizzera iSwiss Deposit S.A. Confermata la squadra editoriale, mentre il progetto di sviluppo prevede nuove rubriche, firme internazionali e una maggiore attenzione a Medio Oriente, Africa e mercati emergenti

Christopher Aleo entra nel mondo dell’editoria con l’acquisizione di Notizie Geopolitiche, quotidiano online italiano specializzato in politica estera e relazioni internazionali. L’operazione, realizzata attraverso la società svizzera iSwiss Deposit S.A., segna l’ingresso del gruppo iSwiss nel settore dei media e apre una nuova fase di sviluppo per la testata.

Per l’imprenditore italo-svizzero, fondatore del gruppo, l’investimento nell’informazione nasce dalla volontà di contribuire alla comprensione degli scenari internazionali, in un contesto nel quale politica, economia ed equilibri regionali risultano sempre più interconnessi. Il progetto punta a rafforzare l’offerta giornalistica attraverso nuove competenze, collaborazioni internazionali e un ampliamento degli ambiti di approfondimento.

Fondata nel 2011 da Enrico Oliari, Notizie Geopolitiche affronta il passaggio di proprietà nel suo quindicesimo anno di attività. Il nuovo corso si apre nel segno della continuità: Oliari mantiene il ruolo di direttore editoriale, mentre la direzione responsabile è affidata a Daniele Priori. Confermata anche la squadra editoriale che ha accompagnato la crescita del giornale.

Nuove rubriche e firme internazionali

Tra le priorità del progetto figurano l’ampliamento delle rubriche e il rafforzamento della redazione attraverso il coinvolgimento di firme di primo piano del giornalismo internazionale. L’obiettivo dichiarato è consolidare il posizionamento di Notizie Geopolitiche presso un pubblico attento ed esigente, interessato ad approfondimenti specifici, analisi documentate e prospettive capaci di andare oltre la cronaca immediata.

Le nuove collaborazioni affiancheranno il lavoro della squadra esistente, arricchendo le competenze specialistiche e la varietà dei punti di vista. La crescita della testata non viene quindi concepita soltanto come un aumento dei contenuti, ma come un investimento nella capacità di interpretare gli avvenimenti: ricostruirne le cause, individuarne i collegamenti e valutarne le conseguenze politiche ed economiche.

In questa prospettiva, il progetto intende preservare l’identità del giornale, accompagnandola con una più ampia apertura internazionale.

Medio Oriente, Africa e geoeconomia al centro del progetto

Il Medio Oriente sarà una delle principali aree di approfondimento, insieme all’Africa, ai mercati emergenti e all’energia. Particolare attenzione verrà riservata alla geoeconomia, cioè al rapporto tra decisioni politiche, interessi economici ed equilibri internazionali.

Su questi temi, Notizie Geopolitiche punta a sviluppare analisi, interviste e contributi specialistici, mettendo in relazione le dinamiche regionali con le loro implicazioni globali. L’intento è offrire ai lettori strumenti per comprendere non soltanto ciò che accade, ma anche come una trasformazione politica o economica possa produrre effetti al di là dei confini del Paese in cui ha origine.

Il programma comprende inoltre il rafforzamento delle relazioni con ambasciate, rappresentanze diplomatiche, università e istituzioni internazionali. Un dialogo che, nelle intenzioni del nuovo editore, dovrà favorire l’accesso alle fonti e una conoscenza più approfondita dei contesti oggetto della copertura giornalistica.

«Per comprendere il mondo occorre innanzitutto imparare ad ascoltarlo», scrive Aleo nella lettera ai lettori con cui presenta le ragioni del suo ingresso nell’editoria.

Il riferimento è a uno scenario di permacrisi, segnato dal sovrapporsi di emergenze e tensioni. In questo contesto, sostiene il nuovo editore, il compito dell’informazione è aiutare a riconoscere i collegamenti tra gli avvenimenti, «senza cedere alle tentazioni della semplificazione e della velocità».

L’indipendenza editoriale come principio

Accanto agli obiettivi di sviluppo, Aleo indica nell’autonomia giornalistica un principio fondamentale del progetto. Il sostegno economico alla crescita della testata, nelle sue intenzioni, dovrà accompagnarsi alla libertà della redazione di scegliere i temi, verificare le informazioni ed esprimere valutazioni indipendenti.

«Un giornale deve poter raccontare i fatti con libertà, anche quando questi non coincidono con le convinzioni o gli interessi di chi ne sostiene economicamente l’attività», afferma.

Il rapporto tra proprietà e redazione assume particolare rilievo per un giornale che si occupa di politica internazionale, economia ed energia. La credibilità della testata e la fiducia dei lettori vengono quindi poste al centro del percorso di crescita, insieme alla qualità degli approfondimenti.

Con l’acquisizione di Notizie Geopolitiche, Christopher Aleo apre un nuovo capitolo imprenditoriale, legando il proprio nome allo sviluppo di un progetto editoriale con quindici anni di attività. La prospettiva è ampliare contenuti, competenze e collaborazioni, senza rinunciare all’identità costruita dal giornale.

A sintetizzare la motivazione dell’operazione è lo stesso Aleo: «Investire nell’editoria costituisce per me un investimento sulla conoscenza, l’unica risorsa che, se condivisa, si moltiplica».