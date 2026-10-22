Banca Generali al fianco di Federica Brignone anche sul grande schermo

La private bank sostiene “Federica - L’ultima Olimpiade”, in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma. Il documentario racconta la rincorsa della campionessa verso Milano Cortina 2026 dopo il grave infortunio del 2025 e rinnova un legame che dura da oltre 16 anni

Ci sono legami che si misurano nei successi e si rafforzano nelle sfide. Quello tra Banca Generali e Federica Brignone dura da oltre sedici anni e oggi arriva anche sul grande schermo: la private bank del Leone ha sostenuto “Federica - L’ultima Olimpiade”, il documentario dedicato alla campionessa azzurra, che è stato presentato in anteprima mondiale come Special Screening alla Festa del Cinema di Roma.

Una scelta che consolida una collaborazione fondata su una profonda condivisione di valori. Federica Brignone è infatti una storica testimonial di banca, che ne ha accompagnato il percorso sportivo e umano, riconoscendosi nella sua ricerca dell’eccellenza, nell’impegno, nella determinazione e nella capacità di guardare al futuro anche nei momenti più difficili.

Il film, diretto da Paolo Novelli e Federico Gariboldi, amico di lunga data della famiglia Brignone, porta al cinema una storia di talento, resilienza e rinascita, destinata a emozionare ben oltre i confini dello sport. Il racconto prende le mosse dal grave infortunio che ha colpito Brignone nel 2025 e ne segue passo dopo passo il recupero, tra dubbi e sacrifici, fino all’incredibile rincorsa verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il sostegno al documentario conferma l’impegno della Banca al fianco dei protagonisti dello sport italiano che, con il proprio esempio, parlano alle nuove generazioni e all’intero Paese. Quello con Brignone è infatti un cammino comune che non si limita ai risultati ma comprende le fasi di cambiamento e la forza necessaria per ripartire.

“Siamo entusiasti di supportare questa pellicola che non solo ci fa rivivere l’emozione incredibile dell’impresa di Federica, ma offre anche la possibilità di condividerla con il grande pubblico. Federica è per noi un esempio straordinario di talento, determinazione e capacità di ripartire. Siamo al suo fianco da oltre sedici anni e abbiamo condiviso un percorso di crescita fondato sulla fiducia e su valori comuni. ‘Federica - L’ultima Olimpiade’ non celebra soltanto una grande campionessa e i suoi successi, ma racconta la forza di chi, davanti all’ostacolo più difficile, trova le energie per riscrivere il proprio destino. Una storia che va oltre lo sci e parla alle nuove generazioni di passione, dedizione e responsabilità. Per questo Federica non è soltanto espressione del nostro brand, ma una parte importante della squadra di Banca Generali”, ha commentato Michele Seghizzi, Chief Communication Officer & External Relations di Banca Generali.