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Batterie esauste, il paradosso italiano: il 92% sa dove buttarle, ma la raccolta si ferma al 31%

Erion Energy si ispira alla Divina Commedia per raccontare, con ironia, i comportamenti dei cittadini e promuovere il corretto conferimento, con la campagna “Se lo sai, perché non lo fai?”

di red.
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“Se lo sai, perché non lo fai?” è la campagna di comunicazione che Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Batterie, ha pianificato sui principali mezzi di comunicazione e sui social network, coinvolgendo otto content creator per amplificare il messaggio e sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento delle batterie esauste.

Protagoniste della campagna sono due batterie, suddivise in gironi e cieli ispirati alla Divina Commedia: da una parte, l’Inferno di chi rimanda, dimentica o si disinteressa del corretto conferimento delle batterie esauste; dall’altra, il Paradiso di chi adotta comportamenti virtuosi, conferendole negli appositi contenitori.

La campagna parte dal risultato di un’indagine condotta da Ipsos Doxa per Erion secondo cui il 92% degli intervistati sa che le batterie esauste devono essere raccolte separatamente, ma di fatto il tasso di raccolta è fermo al 31%, a fronte di un obiettivo europeo che, sul flusso delle portatili, è del 63% entro la fine del 2027.

“Se lo sai, perché non lo fai?” parla anche attraverso i dialetti locali, scegliendo un linguaggio pop, ironico e vicino alla quotidianità dei cittadini per trasformare la consapevolezza in azione. Così il messaggio diventa “Sì ‘o ssaje, pecché nun ‘o faje?” a Napoli e “Se te set bon de savel, perché te el fa minga?” a Monza e nel resto della Brianza. L’obiettivo è ricordare che le batterie esauste non devono finire nell’indifferenziata né essere abbandonate, ma conferite negli appositi contenitori, invitando ciascuno a riconoscersi nei comportamenti raccontati e a compiere il gesto giusto.

Tra cieli e gironi, gli otto comportamenti dei consumatori

Nel mondo “infernale”, quello dei comportamenti sbagliati, si incontrano i Procrastinatori, che pensano di conferire le batterie esauste “un’altra volta”; i Disordinati, che le lasciano un po’ ovunque; i Superficiali, convinti che “tanto è una sola” e, infine, i Menefreghisti, che le buttano nell’indifferenziata. Dall’altra parte, nel mondo “paradisiaco” invece i Precisi, che separano le batterie esauste dai RAEE prima di conferirle; i Virtuosi, che le conferiscono subito; i Determinati, che le portano periodicamente negli appositi raccoglitori; e infine i Giusti, che le conferiscono tutte insieme.

“Sapere che le batterie esauste devono essere raccolte separatamente non basta: occorre trasformare questa consapevolezza in un’abitudine quotidiana”, spiega Laura Castelli, Direttore Generale di Erion Energy. “Con questa campagna scegliamo l’ironia per strappare un sorriso ai cittadini e invitarli a riconoscersi in piccoli gesti che tutti possiamo migliorare. Il richiamo alla Divina Commedia e l’uso dei dialetti ci aiutano a parlare un linguaggio familiare, ricordando che ogni batteria conferita nel modo corretto può contribuire a proteggere l’ambiente e a recuperare risorse preziose”.

Da ottobre a dicembre 2026 anche su digital

Il piano di comunicazione, attivo da metà ottobre a dicembre 2026, prevede anche un’importante attività di sensibilizzazione sui social network che vedrà protagonisti otto content creator. Attraverso contenuti originali, ciascuno declinato secondo il proprio stile e linguaggio, i creator riprenderanno il claim “Se lo sai, perché non lo fai?”, dando voce al messaggio della campagna e invitando le rispettive community a riflettere, con ironia, sulle proprie abitudini e a trasformare la consapevolezza in gesti concreti per il corretto conferimento delle batterie esauste.

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