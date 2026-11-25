ANCI Lazio e Regione Lazio insieme a Verona con uno stand condiviso. Nelle giornate del 26 e 27 novembre un calendario di incontri dedicati alle sfide dei Comuni, alla programmazione regionale, alle pari opportunità, alla cultura e allo sviluppo dei territori

In occasione della 43ª Assemblea nazionale ANCI, ANCI Lazio e Regione Lazio saranno presenti per la prima volta con uno stand condiviso, che ospiterà un ricco calendario di incontri, approfondimenti e iniziative dedicati ai Comuni e alle prospettive di sviluppo del territorio regionale. L’Associazione, in collaborazione con la Regione Lazio, ha predisposto un programma di appuntamenti che si svolgeranno nelle giornate del 26 e 27 novembre presso lo stand ANCI Lazio – Regione Lazio, situato nel Padiglione 10, numeri 179-183, coinvolgendo amministratori locali, rappresentanti istituzionali, esperti e organizzazioni. Dalla programmazione regionale unitaria 2028-2034 alle pari opportunità, dalla progettazione europea alla cultura, fino alla sanità territoriale e al ruolo del Terzo Settore, gli incontri offriranno occasioni di confronto e condivisione di esperienze, valorizzando le progettualità dell’Associazione e il contributo dei Comuni del Lazio al dibattito nazionale sulle autonomie locali.

Giovedì 26 novembre: programmazione regionale, pari opportunità e valorizzazione dei territori

La giornata di giovedì 26 novembre si aprirà, alle ore 10.00, con l’incontro “Sindaco, ma leggi i commenti?”, organizzato dalla Consulta dei Giovani di ANCI Lazio e dedicato alle sfide della comunicazione istituzionale nell’era digitale. Angelo Mattoccia, Sindaco del Comune di Pofi e coordinatore della Consulta dei Giovani, e Ilario De Angelis, Digital Marketing Strategist di DAG Studio, si confronteranno sul rapporto tra amministratori, social network, critiche e polemiche online, approfondendo anche le opportunità e le criticità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Alle ore 10.30 sarà presentato l’Ufficio Europa Area Vasta di Frosinone, iniziativa dedicata al rafforzamento delle capacità di progettazione europea e all’accesso alle opportunità di finanziamento per gli enti locali. Interverranno Germana De Falco, docente ed esperta di progettazione europea, Riccardo Mastrangeli, Sindaco di Frosinone, e Luigi Barone, Presidente di Eutalia. Saranno presenti i sindaci e gli amministratori dei Comuni dell’Ufficio Europa Area Vasta di Frosinone.

Uno degli appuntamenti centrali della giornata è previsto alle ore 12.00 con l’incontro “Programmare il futuro insieme – Programmazione Regionale Unitaria 28-34”, organizzato congiuntamente da Regione Lazio e ANCI Lazio. Il confronto rappresenterà un’importante occasione per approfondire il percorso di costruzione della futura programmazione regionale. Interverranno Giancarlo Righini, Assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Paolo Alfarone, Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale della Regione Lazio, Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti e Presidente di ANCI Lazio, Luca Masi, Segretario Generale di ANCI Lazio, e Federico Palla, Direttore Generale ANCI Lazio. Al termine è previsto un buffet a cura della Regione Lazio, con un viaggio nei sapori autentici del Lazio attraverso Marchio Natura in Campo – i prodotti dei parchi e Progetto Origine Comune – ANCI Lazio.

Alle ore 14.30 si terrà l’incontro “Turismo Rurale, Borghi e Territori – Il ruolo dei Comuni”, organizzato da Fabrizio Santori. Dopo i saluti istituzionali di Daniele Sinibaldi, Presidente di ANCI Lazio, e Stefano Locatelli, Vicepresidente ANCI, il focus “Le 100 strade più belle d’Italia: un modello di sviluppo territoriale” vedrà gli interventi di Roberto Perticone, Presidente di Italy Discovery e responsabile del progetto Le strade più belle d’Italia, Pier Achille Lanfranchi, responsabile relazioni istituzionali, Rocco Corsetti, Direttore de I Borghi più belli d’Italia, Dina Ravera, CEO e Founder di Destination Italia Group, Claudio Bacilieri, coordinamento progettuale – criteri di certificazione e itinerari, e Giulia Catacci, Sommelier dell’Olio ETS, Olio Rocca Baldesca, esperta di oleoturismo. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Santoro, Direttore ANCI Dipartimento Turismo, Agricoltura, Promozione delle tipicità, Dipartimento Cultura, e Luisa Piacentini, Presidente del Coordinamento Nazionale del Consiglio delle Autonomie Locali e membro del Comitato Europeo delle Regioni. Le conclusioni saranno affidate a Fabrizio Santori, membro del Comitato europeo delle regioni, consigliere di Roma Capitale e consigliere nazionale ANCI.

Alle ore 15.30 si terrà l’incontro “Donne che governano il cambiamento – Dalla rappresentanza all’impatto: strumenti, risorse e alleanze per i Comuni”, organizzato dalla Consulta delle Donne amministratrici di ANCI Lazio. Introdurranno Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia, Pari opportunità, famiglie, inclusione, pace, e Simona Mulè, Coordinatrice Consulta Donne Amministratrici ANCI Lazio. Porteranno i saluti Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti e Presidente ANCI Lazio, ed Enrico Di Giuseppantonio, Presidente Commissione PO ANCI. Interverranno Giulia Lorenzon, Responsabile Gruppo di lavoro Bilancio di Genere ANCI Lazio, Moira Rotondo, Capo Dipartimento Pari opportunità ANCI, Claudia Giovannini, Responsabile area Pari Opportunità ANCI, Sila Mochi, co-fondatrice di Inclusionedonna, Stefano Sibilio, Vicedirettore Generale UNI – Ente Italiano di Normazione, Luca Bocciolini, Direzione Accreditamenti, TID-Business Developer & Nuovi Servizi, Ispezione, Sistemi Extra-UE, Italcertifer S.p.A., e Simona Baldassarre, Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile, Regione Lazio.

Sempre alle ore 15.30, presso la Sala Plenaria – Padiglione 10, è in programma anche il panel “La risposta dei Comuni al nuovo clima. Acqua, energia e rifiuti: regole e investimenti”, al quale parteciperà Daniele Sinibaldi, Presidente ANCI Lazio e Sindaco di Rieti.

Alle ore 16.30 ANCI Lazio promuoverà l’incontro “Città della Cultura 2029: sostegno alle candidature della Regione Lazio”, con la presentazione delle candidature dei territori di Castelli Romani, Tivoli – Guidonia e Cassino.

Alle ore 17.30 spazio a “L’arte contemporanea tra patrimonio storico e produzione culturale”, appuntamento dedicato a Bagnoregio e Bolsena ‘Capitale italiana dell’arte contemporanea 2028’, con l’intervento di Lina Novelli, Delegata al Welfare per ANCI Lazio e componente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

Venerdì 27 novembre: sanità territoriale, cultura e collaborazione con il Terzo Settore

La seconda giornata di appuntamenti prenderà il via, alle ore 10.00, con il convegno “Integrazione ospedale-territorio e il ruolo degli Enti Locali”, organizzato da Federsanità ANCI Lazio. Al centro del confronto il rapporto tra sistema sanitario, servizi territoriali e amministrazioni comunali. Interverranno Fabrizio D’Alba, Presidente nazionale di Federsanità, Silvia Cavalli, Direttrice Generale ASL Roma 5, Maurizio Ottaviani, Direttore AIPES, e Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti e Presidente di ANCI Lazio, in rappresentanza degli amministratori locali. Modererà Manuel Magliocchetti, Segretario generale Federsanità ANCI Lazio.

Alle ore 11.00 si terrà l’incontro “Finanziamenti e agevolazioni per la Cultura”, organizzato da ANCI Lazio con la partecipazione di Debora Miccio, Responsabile della Direzione Commerciale e Marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC). L’appuntamento sarà dedicato al focus sul bando Cultura Missione Comune e sulle opportunità a supporto degli Enti Locali. Le conclusioni saranno a cura di ANCI Lazio.

A chiudere il programma, alle ore 12.00, sarà l’incontro “Alleanze per il territorio – Regioni, Comuni e Terzo Settore protagonisti della co-programmazione”, organizzato congiuntamente da ANCI Lazio e ANCI Piemonte. Interverranno Juri Morico, Presidente Nazionale OPES APS e membro di giunta CONI, Daniele Sinibaldi, Presidente ANCI Lazio e Sindaco di Rieti, Davide Gilardino, Presidente ANCI Piemonte e Sindaco di Vercelli, Maurizio Marrone, Vicepresidente Regione Piemonte, e Giancarlo Righini, Assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste. L’incontro sarà arricchito da testimonianze dei territori, con l’obiettivo di valorizzare esperienze concrete e rappresentative con le testimonianze di Comuni del Lazio, Veneto e Sicilia.