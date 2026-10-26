Ucraina, il piano di Zelensky: “Legge marziale fino a gennaio”

Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha presentato alla Verkhovna Rada, il parlamento di Kiev, un progetto di legge per estendere la legge marziale e la mobilitazione generale per altri 90 giorni, ovvero fino al 29 gennaio 2027. Lo riportano i media ucraini. “Tutti noi vogliamo che la guerra finisca ma la legge marziale finirà quando in Ucraina saranno garantite le misure di sicurezza. Senza garanzie di sicurezza, questa guerra non finirà davvero, non potremo ammettere che sia finita, perché potrebbe esserci il rischio di una nuova aggressione da parte di un Paese confinante di questo tipo”, ha detto Zelensky.

Intanto il presidente ucraino ha dichiarato che a novembre si terrà un incontro trilaterale tra Kiev, Washington e Mosca con l’obiettivo di riavviare i colloqui di pace attualmente in fase di stallo. “Siamo pronti a dialogare. Se si tratta di una questione territoriale, deve essere affrontata a livello di leadership. Altre questioni rientrano nelle competenze dei gruppi tecnici. Tutto ciò potrà quindi essere discusso a novembre”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista alla televisione ucraina.