Donald Trump contro l’elezione di Lula: “Hanno usato il manuale Biden”

Caso Brasile

Il presidente americano Donald Trump ha detto che le elezioni presidenziali Brasile, vinte da Luiz Inacio Lula da Silva su Flavio Bolsonaro, sono state truccate. ‘’Hanno semplicemente usato il manuale di Biden’’, ha detto Trump. Il tycoon aveva accusato l’ex presidente americano Biden di brogli quando aveva vinto le elezioni presidenziali del 2020. ‘’Bolsonaro aveva un grande vantaggio al primo turno ed era chiaramente favorito per vincere il secondo. Ma i comunisti non cedono il potere una volta che lo ottengono", ha detto Trump.

Contro ogni previsione, infatti, l’81enne Inacio Lulada Silva si è aggiudicato la vittoria alle presidenziali in Brasile. Non era mai accaduto prima in che un presidente ottenesse un quarto mandato. E non succedeva dal 1985 che un candidato arrivato secondo al primo turno avesse la meglio poi al ballottaggio: il leader del Partito dei lavoratori ha guadagnato più di 10 milioni di voti nelle tre settimane tra i due appuntamenti elettorali, mentre il suo rivale ne ha ottenuti solo 3,6 milioni in più.