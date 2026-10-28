Trump rilancia Netanyahu: “Da una sconfitta a un’insperata rimonta”

voto in israele

Il presidente Usa rivendica gli effetti del suo endorsement

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è mostrato ottimista sul risultato ottenuto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu alle elezioni, mentre lo spoglio è ancora in corso, parlando di una possibile rimonta del leader del Likud.

“Quando il presidente Trump ha espresso il suo sostegno a Bibi Netanyahu, la situazione è completamente cambiata e ora quella che sembrava una sconfitta per un grande primo ministro appare essere un’insperata rimonta che ha portato a una fase di stallo, se non a una vittoria per Netanyahu. Tutto è successo dopo il sostegno del presidente Trump, che vuole solo il bene del Medio Oriente, di Israele e degli Stati Uniti d’America”. Così Trump su Truth, parlando in terza persona.

Il presidente statunitense ha detto di non aver ancora parlato con Netanyahu, ma ha riferito di aver ricevuto indicazioni positive sull’andamento del voto. “Mi giungono voci che sia andato molto bene; la situazione è piuttosto combattuta”, ha dichiarato ai giornalisti presso la Joint Base Andrews, nel Maryland.

“Potrebbe essere in vantaggio o in una situazione di parità”, ha aggiunto Trump, sottolineando che è ancora presto per trarre conclusioni. “Mi dicono che in Israele figure di primo piano commentano con stupore: ‘Wow, è andata molto meglio di quanto si pensasse’”.

Il risultato finale potrebbe essere “una situazione di stallo o una vittoria, staremo a vedere”, ha concluso il presidente americano.