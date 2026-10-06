Sassonia-Anhalt, AfD vince per la prima volta. Rausch eletto a presidente del Parlamento

ELEZIONI

Per la prima volta un esponente del partito AfD, di destra radicale, è stato eletto presidente del Parlamento regionale nel Land tedesco di Sassonia-Anhalt.

Thomas Rausch è stato scelto con 48 voti favorevoli, 29 contrari e 5 astenuti, superando i 44 voti sui quali poteva contare alla vigilia: segno che almeno quattro deputati di altri gruppi lo hanno sostenuto nello scrutinio segreto.

Nel suo primo intervento da presidente, Rausch ha assicurato di voler esercitare l’incarico non come rappresentante di un gruppo parlamentare “ma come presidente dell’intero Landtag della Sassonia-Anhalt”. Il nuovo presidente del Landtag si è inoltre espresso contro il cosiddetto ‘Brandmauer’, il cordone sanitario con cui gli altri partiti escludono la collaborazione con l’AfD, sostenendo che debba essere superato.