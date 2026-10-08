Nato, si terrà in Italia la prossima esercitazione dell’Alleanza: “Attività ordinaria, nessuna crisi”

Steadfast Noon

Si terrà in Italia, il 13 ottobre, la prossima esercitazione Nato rinominata “Steadfast Noon” che si svolgerà nell’arco di una settimana. Si tratta di un’attività addestrativa annuale e programmata, volta a mantenere la preparazione delle capacità e delle procedure che contribuiscono alla deterrenza e alla difesa dell’Alleanza. La simulazione, pianificata da tempo, si svolge secondo la programmazione ordinaria e, fa sapere il Ministero della Difesa, non è legata a specifiche crisi o sviluppi internazionale del momento.

Steadfast Noon rientra nell’ambito della cornice di difesa strategica integrata della Nato, cui l’Italia partecipa in quanto Paese membro. Altre esercitazioni si sono tenute nella nostra penisola già altre sei volte: 2010, 2013, 2014, 2018, 2021 e 2023.

Nel corso dell’operazione, tra l’altro, non è previsto l’impiego di alcun armamento reale: le attività sono esclusivamente finalizzate a verificare procedure, coordinamento e standard di sicurezza tra le forze alleate.