Il nuovo sindaco di Queropalca, in Perù, si chiama Hitler Mussolini (ed è di sinistra)

Il caso in un paesino delle Ande: Flores conquista il 34 per cento dei voti

Hitler Mussolini ha vinto le elezioni, per la sinistra. Non siamo in una serie tv d genere ucronico ma a Queropalca, in Perù, città remota delle Ande. Qui Hitler Mussolini Simeon Flores, candidato del partito di centrosinistra “Ahora Nacion”, è stato eletto sindaco.

L’uomo, 45 anni, è stato proclamato grazie a 229 voti, 25 voti in più del candidato del partito di destra Renovacion Popular Perù. I dati dell’ufficio elettorale peruviano mostrano che poco più di 700 persone hanno partecipato alle elezioni a Queropalca e che il nuovo primo cittadino ha ottenuto circa il 34% dei voti.

Secondo il suo profilo di candidato, Hitler Mussolini Simeon è nato nel distretto di Huanuco, nel dipartimento centrale, a circa 360 chilometri dalla capitale Lima.

Il sito locale di informazione “Peru21” nota che il fatto che condivida il nome con Adolf Hitler e Benito Mussolini ha reso la sua candidatura un “evento eclatante” che ha attirato l’attenzione internazionale su un angolo remoto del Paese andino.

I media locali hanno segnalato che ci sono precedenti. Nel 2018, infatti, un candidato di nome Hitler Guesclin Alba Sanchez era stato eletto sindaco di Yungar. Ma non c’è solo il Perù. Nel 2020 un politico di nome Adolf Hitler Uunona ha vinto le elezioni locali in Namibia, un’ex colonia tedesca dove Adolf e altri nomi di battesimo di origine germanica non sono rari.