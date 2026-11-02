Disastro ferroviario in Spagna, identificate le due vittime italiane

urda (toledo)

Nel bilancio delle vittime Daniela Milan Parlanti, italo-venezuelana, e Ana Martina Conte Grand, italo-argentina

Rientrano ufficialmente nel tragico bilancio delle vittime le due disperse italiane nel disastro ferroviario in Spagna. Sono state identificate. Si tratta di due donne, Daniela Milan Parlanti (nella foto), italo-venezuelana, e Ana Martina Conte Grand, italo-argentina. Lo riferiscono fonti informate.

L’incidente ferroviario di Urda, vicino a Toledo, ha causato 12 vittime straniere, tra cui quattro americani, una francese e un canadese; lo hanno reso noto le autorità. Le altre vittime non spagnole sono di nazionalità giapponese, tunisina, portoghese, messicana, ceca e argentina. A queste si aggiungono le due donne, Daniela Milan Parlanti, italo-venezuelana, e Ana Martina Conte Grand, italo-argentina.

Sono 31 le persone ancora ricoverate negli ospedali della Castiglia-La Mancia. In tutto le vittime sono 69 nello scontro tra un treno ad alta velocità AVE della compagnia nazionale Renfe e un convoglio dell’operatore privato Iryo sulla linea Madrid-Siviglia. Le indagini si stanno concentrando su una catena di errori umani.