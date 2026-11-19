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I francesi convinti del successo dell’Opa anticipano le procedure per cedere sportelli. Mandato ricognitivo a Prometeia per sondare banche interessate

Non sono ancora arrivati a conquistarla, ma il partito francese che adora e compra banche italiane, si starebbe già portando avanti sul dossier della fusione di Crédit Agricole Italia con il Banco Bpm. La proposta della Banque verte è arrivata al cda dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna che ha già fatto una prevalutazione, senza però esprimersi. Troppi i fattori da analizzare e le istanze da tenere in considerazione. Per ora una situazione di vigile attesa, insomma. Ma perché non prepararsi da subito (nel caso in cui la politica si disinteressi del dossier) a portare a casa il più velocemente possibile il Banco? È questo il ragionamento che ronza in questi giorni nelle stanze di Parigi e di Piazza Meda. Detto e fatto. Secondo quanto risulta a Il Tempo, sarebbe stato affidato a Prometeia, una delle principali società italiane di consulenza economica e analisi finanziaria, un mandato cosiddetto «ricognitivo» per sondare acquirenti interessati alle filiali che risultassero in eccesso qualora la fusione andasse in porto. Dunque, nonostante l’ad Castagna, una volta ricevuta la proposta francese, si sia affrettato a chiarire che l’operazione «non è affatto cosa fatta» e che il dossier si trovi ancora in una «fase super-preliminare», qualcuno - non è chiaro se italiano o transalpino - sarebbe già in movimento. Gli analisti e i consulenti di Prometeia sarebbero già all’opera. Nei giorni scorsi hanno verificato la disponibilità di grandi e piccoli istituti bancari interessati a rilevare nel proprio parco filiali quelle in esubero se le nozze franco-italiane si concretizzassero. L’incarico è ovviamente coperto dalla giusta dose di riservatezza, non sono noti i dettagli, ma è logico dedurre che la società di consulenza bolognese abbia già in mano elementi certi per capire cosa offrire. E che disponga in linea di massima della quantità e dell’esatta ubicazione degli sportelli che, a fusione chiusa, risulterebbero in eccesso per sovrapposizione territoriale o per obblighi concorrenziali imposti dalle norme Antitrust. In altre parole, avrebbe già in mano elementi dettagliati per la vendita. Un indizio del fatto che, sottotraccia, il partito francese sia abbastanza convinto di vincere la partita, considerato che, finora, barricate da parte della politica per evitare che la banca del Nord (gonfia di risparmi di consumatori e imprese ricche) entri nell’orbita francese se ne sono viste poche. In altri tempi il bastone del golden power fu brandito con veemenza contro la UniCredit di Orcel. Oggi, finora, la reazione è stata debole. Ma il tema della tutela dei soldi risparmiati dagli italiani è sempre lo stesso.