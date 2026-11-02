«Collegi di merito sono un ascensore sociale»

Intervista La presidente Valeriani spiega le opportunità delle 58 realtà italiane

Il tema della casa resta nel dibattito attuale una delle grandi questioni sociali, insieme a quella della formazione delle nuove generazioni, ma ci sono opportunità da conoscere: le ha illustrate a Il Tempo Elisa Valeriani, Presidente della Conferenza dei collegi universitari di merito.

Partiamo dalle opportunità che offrite ai giovani: quali le principali?

«Un collegio universitario di merito non è solo un alloggio: è una casa lontano da casa in cui lo studente diventa protagonista di un ambiente in cui tutto contribuisce a favorire il massimo rendimento degli studi e la sua crescita personale: dai servizi alla vita di community, dalla formazione all’accompagnamento. In collegio si accede per merito e motivazione. Ad oggi i 58 collegi di merito in 19 città italiane accolgono oltre 5.000 studenti».

L’articolo 34 della Costituzione riconosce ai meritevoli il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E voi prevedete borse di studio fino al 100% della retta..

«Sono un esempio importante di ascensore sociale. I collegi si distinguono per lo sforzo profuso nel sostenere gli studenti attraverso borse di studio per merito per lo sviluppo delle potenzialità e del talento dei più meritevoli indipendentemente dalla condizione di partenza. Le borse possono arrivare a coprire il 100% della retta.Tra i contributi nazionali ci sono quelli Inps, Enpam e Inpgi.

Rispetto al Piano Casa la Conferenza ha richiamato l’attenzione sull’esperienza della legge 338/2000 per lo sviluppo delle residenze universitarie. Quali gli interventi oggi prioritari?

«La legge ha dimostrato che uno strumento strutturale funziona e importante è stato l’investimento del Pnrr. La sfida è non disperdere questo patrimonio: servono continuità dei finanziamenti, procedure semplificate e più rapide, recupero degli immobili esistenti in partenariato con soggetti non profit e attenzione al modello di gestione. Su questo i Collegi, gestiti da fondazioni ed enti non profit e riconosciuti dal Mur, possono dare un contributo concreto.

Le proteste riportano oggi al centro del dibattito, oltre al tema sicurezza, quello educativo. Come devono agire le istituzioni formative?

«Non possono fermarsi alla trasmissione di competenze: Università e Collegi devono educare alla cittadinanza, essere luoghi dove si impara a confrontarsi, a gestire il dissenso senza violenza, ad assumersi responsabilità. Il modello dei Collegi ci indica che una formazione superiore che tenga insieme studio, crescita umana e una community in dialogo con università, famiglie e territori, è possibile».

Quali le vostre priorità per il futuro?

«Garantire accessibilità economica e inclusione, potenziando borse di studio e partenariati, con una formazione integrativa multidisciplinare in sinergia con università e imprese. I risultati si vedono: secondo The European House Ambrosetti, il 94,5% dei neolaureati dei Collegi ha un impiego a un anno dalla laurea e il 75,1% in un ambito coerente con gli studi. Investire nei giovani è il contributo più grande che possiamo dare alla crescita del nostro Paese».