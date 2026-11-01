Trovata senza vita in piscina, svolta nel caso di Erba: arrestato l’ex marito

nel comasco

Quello di Patrizia Monteleone sarebbe stato un delitto

È stato arrestato Carmine Civitillo, 76 anni, accusato di aver ucciso l’ex moglie Patrizia Monteleone, rinvenuta cadavere il 27 settembre scorso nella sua abitazione a Erba, in provincia di Como. Nei suoi confronti i carabinieri del comando provinciale di Como hanno eseguito, nel Beneventano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura. La donna era affetta da una grave disabilità.

L’inchiesta

Le indagini, coordinate dalla procura di Como e svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della sezione operativa della compagnia di Como, erano state immediatamente avviate dopo il ritrovamento della donna, ormai priva di sensi, nella piscina dell’abitazione dell’ex marito, che aveva allertato i soccorsi dopo aver chiamato il figlio. La vittima, con gravi difficoltà di deambulazione, viveva da alcuni mesi nell’abitazione dell’ex marito, insieme alla figlia e al compagno di quest’ultima.

Il piano

Le indagini, sviluppate sull’ipotesi che la morte fosse conseguenza di un omicidio, hanno permesso di accertare che la mattina del 27 settembre l’indagato, dopo aver compresso con forza la bocca della donna e averla spinta sul bordo della piscina con la sedia a rotelle, l’aveva gettata in acqua, causandone la morte.

Successivamente, il 76enne aveva allertato il figlio non convivente e riferito a lui, ai sanitari intervenuti sul posto e ai militari dell’Arma di aver rinvenuto in acqua il corpo senza vita dell’ex moglie. Una versione poi smentita dalle indagini preliminari, al termine delle quali la procura ha chiesto e ottenuto l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguita oggi dai militari dell’Arma in provincia di Benevento, luogo di origine dell’indagato, dove quest’ultimo si era recato dopo il delitto.