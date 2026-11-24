meteo

Dopo il promontorio anticiclonico arriva l’inverno

Piccolo promontorio anticiclonico che si muove rapidamente sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo nel complesso asciutte nelle prossime ore sull’Italia. Una perturbazione atlantica con minimo al suolo intorno a 1000 hPa si muove però sull’Europa occidentale e inizierà a interessare la nostra Penisola già dalla serata. Nuvolosità in aumento e piogge a partire dal Nord-Ovest, in estensione entro la notte anche al Nord-Est. Neve in arrivo sulle Alpi fin verso i 700-100 metri. Tra Mercoledì e Giovedì fase di maltempo che interessa gran parte dell’Italia con piogge e temporali più intensi sui settori tirrenici e sul Triveneto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano l’arrivo di aria più fredda sull’Europa centrale e poi sul Mediterraneo, avremo infatti un campo di alta pressione con valori al suolo intorno a 1035 hPa sulla Scandinavia. L’ultimo weekend di novembre dovrebbe iniziare con clima invernale sull’Italia e possibilità di neve a quote collinari sulle regioni del Centro, specie settori adriatici. Miglioramento atteso a seguire con aria fredda in movimento verso il Sud. Sembra che il mese di dicembre possa iniziare con un graduale cambio di circolazione per l’Europa.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Cieli in prevalenza coperti nel corso delle ore diurne ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte atteso un progressivo peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest e neve sui rilievi dagli 800-1100 metri.

AL CENTRO Nuvolosità irregolare a tratti compatta attesa tra mattino e pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata attesi cieli coperti ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche nube in transito.

Temperature minime in generale diminuzione, stabili o in lieve rialzo al centro, in calo altrove.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Tempo instabile o perturbato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi dagli 800-1000 metri, localmente fino ai 600-700 metri. In serata e nella notte ancora tempo instabile con fenomeni più intensi tra Lombardia e Triveneto. Ancora neve sotto i 1000 metri sulle Alpi e fino ai 1400-1500 in Appennino.

AL CENTRO Giornata all’insegna del maltempo con cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni e con associate piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico con fenomeni localmente molto intensi. In serata e in nottata insiste il maltempo, ma in attenuazione sui settori tirrenici dalla notte. Nella notte primi fiocchi in Appennino dai 1700-1800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molte nubi su buona parte delle regioni con piogge su Sardegna, Campania e zone interne del Molise. Al pomeriggio maltempo in intensificazione tra Campania e Molise con fenomeni anche intensi. In serata e in nottata maltempo in estensione al resto del Sud con fenomeni più intensi sui settori tirrenici, mentre inizia a migliorare sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale aumento su tutta l’Italia, massime in calo al Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.