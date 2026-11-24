Piccolo promontorio anticiclonico che si muove rapidamente sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo nel complesso asciutte nelle prossime ore sull’Italia. Una perturbazione atlantica con minimo al suolo intorno a 1000 hPa si muove però sull’Europa occidentale e inizierà a interessare la nostra Penisola già dalla serata. Nuvolosità in aumento e piogge a partire dal Nord-Ovest, in estensione entro la notte anche al Nord-Est. Neve in arrivo sulle Alpi fin verso i 700-100 metri. Tra Mercoledì e Giovedì fase di maltempo che interessa gran parte dell’Italia con piogge e temporali più intensi sui settori tirrenici e sul Triveneto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano l’arrivo di aria più fredda sull’Europa centrale e poi sul Mediterraneo, avremo infatti un campo di alta pressione con valori al suolo intorno a 1035 hPa sulla Scandinavia. L’ultimo weekend di novembre dovrebbe iniziare con clima invernale sull’Italia e possibilità di neve a quote collinari sulle regioni del Centro, specie settori adriatici. Miglioramento atteso a seguire con aria fredda in movimento verso il Sud. Sembra che il mese di dicembre possa iniziare con un graduale cambio di circolazione per l’Europa.
Previsioni meteo per oggi:
AL NORD Cieli in prevalenza coperti nel corso delle ore diurne ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte atteso un progressivo peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni a partire dalle regioni di nord-ovest e neve sui rilievi dagli 800-1100 metri.
AL CENTRO Nuvolosità irregolare a tratti compatta attesa tra mattino e pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata attesi cieli coperti ma senza fenomeni associati.
AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno sulle Isole. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche nube in transito.
Temperature minime in generale diminuzione, stabili o in lieve rialzo al centro, in calo altrove.
Previsioni meteo per domani:
AL NORD Tempo instabile o perturbato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi dagli 800-1000 metri, localmente fino ai 600-700 metri. In serata e nella notte ancora tempo instabile con fenomeni più intensi tra Lombardia e Triveneto. Ancora neve sotto i 1000 metri sulle Alpi e fino ai 1400-1500 in Appennino.
AL CENTRO Giornata all’insegna del maltempo con cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni e con associate piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico con fenomeni localmente molto intensi. In serata e in nottata insiste il maltempo, ma in attenuazione sui settori tirrenici dalla notte. Nella notte primi fiocchi in Appennino dai 1700-1800 metri.
AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molte nubi su buona parte delle regioni con piogge su Sardegna, Campania e zone interne del Molise. Al pomeriggio maltempo in intensificazione tra Campania e Molise con fenomeni anche intensi. In serata e in nottata maltempo in estensione al resto del Sud con fenomeni più intensi sui settori tirrenici, mentre inizia a migliorare sulla Sardegna.
Temperature minime stabili o in generale aumento su tutta l’Italia, massime in calo al Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.