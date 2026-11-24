attacco dagli islamici

Nel dossier sull’islamofobia finiscono venti testate. Anche il nostro giornale nell’elenco

L’Ucoii mette sotto accusa la stampa italiana. Nel rapporto zero, «Islamofobia in Italia», pubblica i nomi di venti testate e portali nelle quali l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia ha individuato contenuti considerati ostili ai musulmani. Anche Il Tempo compare in questo elenco, ma su 11 articoli esaminati solo uno viene classificato come ostile. La verifica indipendente delle classificazioni con cui giudica gli articoli, però, deve ancora essere fatta.

Nel frattempo, l’Ucoii ha presentato tre esposti all’Ordine dei giornalisti, anche se nel rapporto non vengono indicati i nomi dei giornalisti, le testate o i direttori contro cui sono stati presentati. Nelle 92 pagine di «Islamofobia in Italia», poi, sono censiti anche 73 episodi di ostilità antimusulmana da aprile 2024 a novembre 2026, tra scritte, affissioni, minacce, molestie e odio online.

Nel capitolo sulla stampa, invece, sono stati raccolti 1.343 documenti tra luglio e ottobre 2026. Quelli classificati come ostili sono 43, il 3,20%. Il restante 96,8% comprende cronaca, critica specifica e contenuti di inclusione. Ma nelle tabelle compaiono nomi e percentuali: il Giornale ha dodici testi segnati su 76, Libero sei su 27. Per Cosenza Post, invece, un unico documento esaminato produce il 100% di contenuti ostili. Il rapporto precisa che non si tratta di una graduatoria né di un giudizio sulla linea editoriale. Gli stessi autori ammettono che il passaggio ostile può provenire da un intervistato, da un lettore o da un comunicato.

Il Tempo compare con un articolo classificato come ostile su undici esaminati. Non si sa quale perchè il dossier non indica titolo, autore, data né il passaggio contestato. In un altro capitolo, invece, Ucoii prende di mira due pubblicazioni del nostro quotidiano del 7 e 8 gennaio 2025 sull’elettorato musulmano di Monfalcone. Secondo gli autori, gli articoli avrebbero presentato i votanti come «un blocco religioso descritto come estraneo al corpo civico». Ma il campione utilizzato per classificare i giornali riguarda luglio-ottobre 2026. L’Ucoii ha selezionato anche quattordici prime pagine di cinque quotidiani nazionali tra settembre e ottobre, contestando tra l’altro titoli che descrivevano come «tribunale islamico» una camera arbitrale privata. Nelle sei pagine dedicate alle accuse sui presunti rapporti dell’Ucoii con i Fratelli Musulmani e sui finanziamenti del Qatar, invece, il dossier distingue i collegamenti personali dalla subordinazione organizzativa e le donazioni alle comunità dalle entrate dell’ente nazionale. Le dichiarazioni sulla tracciabilità dei fondi, precisa, non costituiscono una certificazione contabile indipendente. E scrive che «una relazione o una donazione, da sola, non basta a dimostrare una direzione o un condizionamento politico». Agli editori e all’Ordine dei giornalisti chiede quindi una maggiore vigilanza deontologica. Per la revisione esterna dei propri metodi e dati, invece, bisognerà attendere. La nota metodologica, a pagina 91, infatti, ammette: «La doppia codifica umana cieca e indipendente e la convalida complessiva dei corpus restano da svolgere».

Per classificare i contenuti sono stati utilizzati strumenti automatici e la revisione umana è stata soltanto parziale, mirata e interna. E quanto alla diffusione nazionale del fenomeno, la rappresentatività «resta da costruire». Comunque nel rapporto ci sono anche quotidiani non ostili come Repubblica e Avvenire, presentato come esempio di informazione inclusiva.