Pordenone, salvataggio “in volo”. Il padre afferra il figlio in caduta dal terrazzo

Accortosi che il figlio di appena quattro anni stava correndo a perdifiato verso il terrazzo, un padre ha intuito immediatamente il pericolo, ma non è arrivato in tempo per fermarlo prima che finisse nel vuoto.

D’istinto, l’uomo si è lanciato a sua volta dal secondo piano per raggiungerlo e, afferratolo al volo, lo ha stretto a sé durante la caduta di diversi metri. La traiettoria li ha fatti piombare sul tetto dell’automobile della figlia maggiore, parcheggiata proprio sotto di loro, la cui carrozzeria ha attutito l’impatto salvando la vita a entrambi.

Il piccolo, adagiato sopra il corpo del genitore, non ha riportato lesioni gravi ed è stato dimesso dall’ospedale il giorno successivo praticamente illeso, mentre l’uomo se l’è cavata con qualche contusione.

L’episodio, avvenuto circa un mese fa nell’hinterland pordenonese, è rimasto riservato fino a quando Roberto Dall’Amico, primario di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, non ha reso nota la vicenda, ricordando la grande apprensione iniziale e i segni lasciati dall’urto sul veicolo.

Restano ancora da chiarire le ragioni che abbiano spinto il bimbo a scavalcare la protezione del terrazzo, ma la prontezza di un padre disposto a rischiare la propria vita in una frazione di secondo ha evitato una potenziale tragedia, trasformandola in un miracoloso grande salvataggio.