L’Iran si fa beffa dell’Europa. Appello ai cittadini: “Evitare viaggi, pericolo proteste”

In un clamoroso e provocatorio ribaltamento dei ruoli, Teheran ha deciso di restituire al mittente le tradizionali raccomandazioni di sicurezza che i Paesi europei usano riservare al Golfo persico. Il Ministero degli Esteri iraniano ha infatti emesso un formale alert di viaggio per Francia, Belgio e Italia, esortando caldamente i propri cittadini ad adottare rigide precauzioni di sicurezza e a valutare la cancellazione dei trasferimenti non strettamente necessari verso il l’Europa.

Alla base dell’inconsueta decisione ci sarebbero le violente proteste di piazza che hanno animato diverse città europee nel corso del fine settimana. Attraverso un comunicato ufficiale, la diplomazia di Teheran ha raccomandato agli iraniani presenti sul territorio europeo di evitare in modo assoluto le aree considerate ad alta tensione e instabili. Un chiaro messaggio politico che mira a dipingere un’Europa fragile, attraversata da tensioni sociali e incapace di garantire l’ordine pubblico nelle proprie capitali.

Oltre a sconsigliare i luoghi di assembramento e le manifestazioni di piazza, la nota governativa ha inoltre sollecitato i viaggiatori e i residenti a portare sempre con sé i recapiti di emergenza delle rappresentanze diplomatiche iraniane operanti a Parigi, Bruxelles e Roma, così da poter richiedere tempestiva assistenza in caso di disordini.

L’iniziativa si configura a tutti gli effetti come una mossa comunicativa affilata. Ironizzando sulla presunta insicurezza delle democrazie occidentali, l’Iran sfrutta i disordini europei per alimentare la propria propaganda interna ed esterna, ridimensionando le frequenti accuse che le cancellerie rivolgono storicamente a Teheran sul tema dei diritti umani e della stabilità.