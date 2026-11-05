Paura nei cieli: almeno 15 allarmi bomba in tutta Europa. Caos e aerei dirottati

Tre casi tra Roma e Milano. Le verifiche non hanno evidenziato possibili ordigni a bordo

Nuova giornata di paura e caos nei cieli europei, tra allarmi bomba, deviazioni e aerei scortati da caccia. Sono almeno quindici i voli coinvolti, alcuni dei quali costretti ad atterrare su scali diversi da quello di destinazione. Un aereo è stato scortato all’aeroporto di Roma Fiumicino da jet dell’Aeronautica militare italiana, mentre un volo da Varsavia a Bruxelles è atterrato dopo una “potenziale minaccia alla sicurezza”. In entrambi i casi, le autorità hanno dichiarato di non aver rinvenuto alcun oggetto sospetto a bordo.

“Potenziale minaccia”

I messaggi del controllo del traffico aereo analizzati da Bbc Verify mostrano che un aereo deviato, in viaggio da Dublino a Roma, era stato allertato da un controllore del traffico aereo in merito a una potenziale minaccia. Il volo Wizz Air Milano Malpensa-Varsavia è stato deviato su Vienna per una minaccia di bomba ricevuta durante il volo, ha reso noto la compagnia.

Altri due allarmi bomba sono stati segnalati su aerei partiti da Malpensa. Secondo quanto appreso da fonti qualificate, gli allarmi sono relativi a un volo della Aegean Airlines A3552, partito da Salonicco e atterrato a Malpensa alle 9.33, e a un altro di Ryanair FR8953, partito da Porto e atterrato a Malpensa alle 10.22.

Falsi allarmi

A Praga non è stato rinvenuto alcun esplosivo sui quattro aerei atterrati nella capitale ceca che avevano ricevuto minacce, stando a quanto dichiarato da un portavoce della polizia all’agenzia di stampa Ctk.

In Bulgaria, l’Aeronautica militare ha dichiarato di aver portato a termine con successo una missione di “polizia aerea” in seguito ad allarmi bomba che hanno interessato tre voli della compagnia Ryanair diretti a Sofia, provenienti da Copenaghen, Madrid e Londra. L’Aeronautica militare ha reso noto che alcuni caccia MiG-29 sono decollati dalla base aerea bulgara di Graf Ignatievo alle 10.11 ora locale per “intercettare e scortare i velivoli civili”.

“Un aereo è atterrato all’aeroporto di Plovdiv, mentre gli altri due sono atterrati all’aeroporto Vasil Levski di Sofia”, aggiunge l’Aeronautica.

Ieri, almeno sette voli sono stati interessati da minacce simili, ma non sono stati rinvenuti esplosivi.