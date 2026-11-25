bomba a casa

Valter Lavitola, in carcere da agosto, ha confessato di essere il mandante, mentre quattro esecutori sono stati arrestati

Il giornalista ed ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci è arrivato a piazzale Clodio per essere sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato nell’ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, in provincia di Roma quando esplose un ordigno rudimentale. In carcere, dopo le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati coordinati dal pm Edoardo De Santis, dallo scorso agosto c’è l’ex editore e imprenditore Valter Lavitola reoconfesso di essere il mandante dell’attentato dinamitardo.

La procura nei mesi scorsi ha incassato la conferma dell’impianto accusatorio da parte del tribunale del Riesame che ha ribadito l’aggravante del metodo mafioso. L’inchiesta ha portato già a giugno scorso all’arresto della banda, i quattro esecutori materiali dell’attentato, tre uomini in carcere e una donna ai domiciliari, accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. È invece ancora latitante in Africa Gomes Tavares, il camerunense ritenuto dagli inquirenti intermediario tra Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l’attentato a Ranucci.