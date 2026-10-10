Meteo, scatta l’allerta in quattro regioni. Forte perturbazione e disagi: ecco dove

Maltempo al Sud, ancora piogge e temporali: allerta arancione in Sicilia. Scuole chiuse in diversi comuni

Il maltempo continua a interessare il Sud Italia, con piogge intense e temporali attesi su diverse regioni. L’area depressionaria in prossimità della Sardegna alimenta correnti umide e instabili da sud-ovest, in risalita dallo Stretto di Sicilia verso la Puglia. La perturbazione coinvolge le regioni meridionali, con possibili fenomeni anche molto intensi. Il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle previsioni disponibili e d’intesa con le regioni interessate, ha quindi emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Piogge intense, raffiche di vento e grandinate: le regioni a rischio

Le condizioni meteorologiche potrebbero provocare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese. La Protezione civile prevede il persistere di precipitazioni sparse o diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci e temporali, sulla Campania e, in estensione, sulla Calabria. Dalla mattina di oggi, sabato 10 ottobre, le piogge interesseranno anche la Puglia.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base delle precipitazioni in atto e di quelle previste, per la giornata di oggi è stata valutata l’allerta arancione in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. L’allerta gialla riguarda invece l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata e alcuni settori di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Puglia. Il quadro nazionale delle criticità e delle allerte è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

Scuole chiuse in Campania e Calabria per il maltempo: l’elenco

L’allerta meteo ha spinto alcuni comuni della Campania a disporre la chiusura delle scuole. I provvedimenti riguardano Torre del Greco, Giugliano, Quarto e Sorrento. A Napoli, invece, gli istituti dovrebbero rimanere aperti.

In Calabria le scuole resteranno chiuse a Cosenza e Catanzaro. Ordinanze in tal senso sono state firmate anche dai sindaci di Botricello, Taverna e Zagarise, comuni in provincia di Catanzaro.