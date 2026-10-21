Meteo, Italia travolta dal maltempo. In arrivo temporali: le zone interessate

Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, nei prossimi giorni l’Italia affronterà una fase di spiccato maltempo. Venerdì 23 ottobre la giornata si aprirà al Nord con iniziale bel tempo, destinato però a un rapido peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi su nord-ovest, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale, caratterizzati da rovesci e isolati temporali sulla Liguria di levante e con piogge in estensione serale al Triveneto, mentre nevicate interesseranno le Alpi centro-occidentali oltre confine.

Il Centro e la Sardegna vedranno annuvolamenti compatti fin dal mattino con rovesci o temporali sull’alta Toscana, in estensione serale a Sardegna, restante Toscana, Umbria e alto Lazio, mentre altrove si registreranno solo velature senza precipitazioni.

Al Sud e in Sicilia prevarranno velature anche spesse, accompagnate da nubi basse serali con deboli fenomeni tra la Sicilia tirrenica e la bassa Calabria. Le temperature minime saranno stazionarie o in diminuzione ovunque, tranne che sulle Alpi nord-occidentali e in Valle d’Aosta dove saliranno, mentre le massime caleranno con decisione sul Piemonte, rimanendo stazionarie o in calo altrove, a eccezione di un leggero aumento su Romagna e Marche.

I venti soffieranno forti nord-occidentali sulla Sardegna occidentale e da moderati a forti tirrenici e ionici, risultando da deboli a moderati meridionali sul resto d’Italia, mentre i mari saranno da poco mossi a mossi, tranne Ionio e Adriatico da quasi calmi a poco mossi.

Sabato 24 ottobre si accentuerà il maltempo con molte nubi ovunque e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su quasi tutto il nord-est, il Centro, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata centro-settentrionale e il settore nord-occidentale della Sicilia, con progressivo esaurimento serale e nevicate sull’arco alpino oltre confine.

Domenica 25 ottobre il cielo si manterrà generalmente coperto con piogge diffuse e temporali a inizio giornata sulle regioni del medio e basso Adriatico, in successiva estensione a tutto il Meridione e nevicate sull’intero arco alpino. Infine, lunedì 26 ottobre le piogge si esauriranno dal primo mattino al Sud, persistendo soltanto in Sicilia fino al tardo pomeriggio, per poi lasciare spazio martedì 27 a nubi meno compatte in un contesto asciutto e caratterizzato da ampi rasserenamenti.