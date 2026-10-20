Meteo, Giuliacci: “Piogge abbondanti ma poi...”. Le previsioni di ottobre

Nel video sul canale MeteoGiuliacci il meteorologo anticipa piogge abbondanti su Alpi, Lombardia, Liguria e regioni tirreniche. Dal 26 ottobre torna l’alta pressione_
Una settimana in corso all’insegna della pioggia, seguita da giorni asciutti. È il quadro tracciato da Mario Giuliacci nelle previsioni pubblicate sul canale YouTube MeteoGiuliacci per questa settimana e per la prossima.
Settimana in corso: piogge abbondanti
«Questa settimana sarà particolarmente piovosa», avverte Giuliacci. Le precipitazioni risulteranno abbondanti soprattutto sulle Alpi, sulla Lombardia, sulla Liguria e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Pioverà invece poco sulle regioni del medio-basso Adriatico.
Dal 26 a fine mese: torna l’alta pressione
Cambia lo scenario nella settimana successiva, quella dal 26 ottobre in poi. Secondo Giuliacci, il periodo che condurrà fino alla fine del mese «sarà asciutto, sarà quasi senza pioggia» perché «si allungherà sull’Italia l’alta pressione, l’anticiclone delle Azzorre».
Temperature: massime non oltre i 25 gradi
Nonostante il cielo sereno, le temperature non andranno oltre una certa soglia: «non supereranno comunque i 25 gradi». Anche con la serenità, spiega il meteorologo, il sole in questa fase dell’anno non riesce a spingere le massime oltre quel valore.