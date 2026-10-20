Autotrasporti, ancora proteste contro il caro carburante. L’incontro con Salvini: “430 milioni subito”

RIUNIONE

Mentre proseguono le proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti e i conseguenti blocchi stradali nel Sud Italia, i rappresentanti del settore si sono incontrati in mattinata nella prefettura di Milano con il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il governo stanzierà, come misura iniziale, 430 milioni in attesa di ulteriori fondi.

Il leader del Carroccio ha ribadito il massimo impegno a dare risposte concrete e risorse aggiuntive. “Sicuramente ci sarà cassa disponibile anche per il cosiddetto mare bonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo e fuori dal tempo”, ha aggiunto.

L’emergenza, inizialmente concentrata in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, si sta al momento estendendo ed è arrivata a colpire anche la zona meridionale del Lazio. Sul mercato romano sono sempre più evidenti le mancate consegne di referenze cruciali provenienti dal Mezzogiorno, come peperoni, melanzane, uva da tavola e pomodori. Scenario che si riflette sulla forte tensione sui prezzi all’ingrosso a causa della scarsità di prodotto che, per compensazione, spinge alle importazioni dall’estero a scapito dei mercati interni.