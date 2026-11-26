A volte ritornano

L'ex presidente della commissione Antimafia con il verdetto (suo) in tasca e il sospetto pronto all'uso. Per lei dietro le stragi c'è la pista nera e la «mano» politica

A volte tornano. Si fanno sentire quando meno te li aspetti o, come in questo caso, quando la cronaca giudiziaria rimette in moto un capitolo che speravano di aver chiuso a modo loro. E arrivano con il verdetto in tasca e il sospetto pronto per l’uso. Questa volta tocca a Rosy Bindi, presidente della commissione Antimafia dal 2013 al 2018, riemersa proprio mentre la procura di Caltanissetta torna a scavare nei misteri del ’92 attraverso un lavoro delicato. Il verdetto è quello di sempre: la pista «mafia-appalti» sarebbe un vicolo cieco, un teorema costruito per tenere fuori la pista nera e, con essa, la lettura politica delle stragi. Il quadro giudiziario, però, è meno lineare di come lo racconta l’ex presidente al Quotidiano Nazionale. Il procuratore Salvatore De Luca ha definito la pista nera legata a Stefano Delle Chiaie un’ipotesi che vale «zero tagliato» e, allo stesso tempo, ritiene quella di «mafia-appalti» una «concausa» dell’omicidio di Borsellino. Una lettura che ha trovato sponda nel gip Santi Bologna, il quale, nell’archiviare il filone contro ignoti, ha parlato di una concausa di elevata credibilità razionale. Nessun teorema calato dall’alto, dunque: la procura ricorda che il filone, «mafia-appalti», era già stato ritenuto fondato da più sentenze irrevocabili, dal «Capaci bis» al «Borsellino ter» e «quater». In ogni caso, De Luca ha sempre assicurato che le indagini proseguono su tutte le piste possibili. Ed è qui che il paradosso si fa evidente. Per anni, in ogni stagione giudiziaria scomoda, dal fronte progressista è arrivata la stessa formula: «Lasciate lavorare la magistratura». Un mantra, spesso brandito come scudo. Se vale per tutti, vale anche per Bindi. Se la procura di Caltanissetta batte la pista «mafia-appalti» ma continua a indagare anche su altre ipotesi, la risposta di chi si dice rispettoso delle toghe dovrebbe essere una sola: lasciarle lavorare. Invece Bindi preferisce evocare trappole e teoremi, con il sottinteso che, quando le indagini non vanno nella direzione sperata, la magistratura smette di essere sacra.

Non è l’unico precedente che pesa. Il 22 ottobre 2013 Bindi fu eletta alla guida della commissione Antimafia con i voti del Pd, Sel e Scelta Civica, mentre l’intero gruppo dell’allora Pdl abbandonava l’aula. Per la prima volta, si disse allora, una bicamerale di garanzia nasceva senza il consenso del centrodestra, che denunciò una scelta «giustizialista» e divisiva. E così quella presieduta da Bindi resta ricordata come la commissione nata nello strappo e una verità sulle stragi che non è arrivata. E poi c’è il capitolo più spinoso, quello interno al Pd. Alla vigilia delle elezioni regionali del 2015, la commissione di Bindi rese pubblica una lista di 17 «impresentabili». Il nome più pesante era quello di Vincenzo De Luca, candidato Pd in Campania: una vicenda che scatenò uno scontro frontale dentro il partito sul metodo e sul tempismo. I vertici dem parlarono di una vendetta rancorosa della presidente della commissione. De Luca presentò una querela, poi archiviata, e in seguito fu assolto «perché il fatto non sussiste» nella vicenda del Sea Park, quella per cui era finito nell’elenco. Resta il sospetto, allora molto diffuso, che la commissione fosse stata usata per regolare conti interni al Partito democratico. Un sospetto che Bindi ha sempre respinto, ma che dice molto del modo in cui la sua presidenza è stata percepita, anche a sinistra. Su un punto, l’ex presidente dice una cosa indiscutibile: lo stesso Gianni De Gennaro, come lei ricorda, sostenne davanti alla commissione che le stragi, e soprattutto quella di via D’Amelio, «non furono opera della sola criminalità mafiosa». Ma è proprio questa frase a dare ragione a chi chiede di continuare. Se non è stata solo mafia, bisogna che la magistratura continui a lavorare, su tutte le piste, senza scorciatoie e senza anatemi. E qui si torna al Paese. La famiglia Borsellino, e con essa tutta l’Italia, ha il diritto e il dovere di sapere chi, e perché, volle morto Paolo Borsellino, dopo 34 anni di buio, depistaggi e processi che hanno lasciato più domande che risposte. E l’unica vera strada maestra è lasciare lavorare la magistratura. Tutto il resto, anche in una democrazia, è soltanto rumore. Staremo a vedere.

Riproduzione riservata