REGALO DI NATALE

Il visionario patron di SpaceX, Elon Musk, torna a far parlare di sé. Dopo essere riuscito nell’impresa di recuperare il razzo partito dalla rampa di Starbase, il magnate continua a muovere passi avanti verso il futuro: non solo attraverso le nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale e alle neuroscienze, ma anche rivolgendo uno sguardo alle generazioni che verranno.

Per questo motivo Musk ha deciso di donare a ogni bambino degli Stati Uniti due azioni di SpaceX: una proveniente dalla società, che sarà trasferita già il mese prossimo, e l’altra dal suo patrimonio personale, che verrà assegnata dopo la scadenza del periodo di vincolo sulle sue quote ed è prevista per giugno del prossimo anno.

Alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì, i titoli valevano 127,44 dollari ciascuno. Poiché il piano potrebbe coinvolgere circa 72 milioni di bambini e ragazzi Usa, il valore complessivo della donazione è stato stimato in oltre 18 miliardi di dollari.

Christopher Brankin, consulente dei mercati globali di Mitrade Group, ha sottolineato che la misura contribuirebbe a creare una vasta base di piccoli azionisti, incentivando la partecipazione delle nuove generazioni ai mercati finanziari e favorendo una maggiore alfabetizzazione economica.