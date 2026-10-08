Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo. Ecco i comuni interessati

I temporali che si sono abbattuti in questi giorni sull’Italia proseguiranno anche domani, venerdì 9 ottobre. Una data che sarà all’insegna del maltempo. Perciò la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione su alcuni settori del Lazio e allerta gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

Alcuni sindaci, in via precauzionale, hanno deciso di tenere chiuse le scuole per motivi di sicurezza. Fra questi, nel Lazio, il comune di Anzio - precisando che è stata disposta in via precauzionale anche la chiusura di viale Adriatico - e quello di Nettuno. Stessa procedura anche in parte della Campagnia, dove la chiusura degli istituti è stata firmata dai sindaci di Afragola, Calvizzano, Torre delGreco, Ercolano, Portici, Melito e Qualiano, in provincia di Napoli. Mentre in provincia di Caserta le scuole resteranno chiuse a Grazzanise.