Garlasco, il caso Sempio affidato al giudice Riganti: chi è e quali processi ha seguito

udienza preliminare

Sarà Luigi Riganti il giudice davanti al quale si celebrerà l’udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi.

Riganti ha 64 anni, è pavese ed è a Pavia dal 2010, dopo avere avuto esperienze come giudice a Enna, Vercelli e Piacenza. La notizia è stata anticipata dalla “Provincia Pavese”. Il magistrato si è occupato, tra gli altri casi, del processo a Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista a Voghera di cui ha riconosciuto la colpevolezza per l’omicidio del senzatetto El Boussettaoui, e del processo Fibronit.

Inoltre, sta valutando se disporre altre indagini sulla morte del fotoreporter Andrea Rocchelli, ucciso in Ucraina.