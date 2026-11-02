Cospito, la Cassazione conferma il 41 bis per l’anarchico. FdI: “Lo Stato non ha ceduto”

IN CARCERE

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato dell’anarchico Alfredo Cospito contro il regime del 41 bis. Lo conferma ad AGI lo stesso legale, Flavio Rossi Albertini, che aveva presentato l’istanza in seguito alla decisione del tribunale di sorveglianza di rinnovare per due anni il regime di carcere duro per l’uomo che è attualmente detenuto nel penitenziario di Sassari.

“Grazie alla tenacia del governo Meloni lo Stato non ha ceduto al ricatto di anarchici e mafiosi. Oggi la Cassazione ha confermato il 41 bis per Cospito. Pensate cosa sarebbe successo se al governo ci fosse stata la sinistra che lo andava a trovare in carcere” ha commentato su X Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito Fratelli di Italia