Lettera choc, minacce al poliziotto ferito a Milano

Dopo le violenze

La missiva recapitata al commissariato: «Un vero peccato non le abbiano spaccato la testa e che non sia in coma»

Degli scontri che hanno devastato Milano lo scorso 17 ottobre resta ancora un’immagine simbolica. Si tratta del volto ferito di Angelo De Simone, il dirigente della Polizia che, nonostante la testa sanguinante a causa del lancio di un sampietrino da parte dei manifestanti violenti, ha continuato a lavorare al fianco dei suoi colleghi. In piedi davanti al caos, con una mano stretta sulla radiolina e l’altra avvolta in un fazzoletto per tamponarsi il taglio da cui colava sangue. Un esempio di dedizione e senso dello Stato che ha spinto molti a proporre di omaggiarlo con l’onorificenza cittadina dell’Ambrogino d’oro, anche a nome di tutte le divise che quotidianamente garantiscono la sicurezza.

Incredibilmente, però, l’ondata di affetto e gratitudine non è stata unanime. Parallelamente ai ringraziamenti e alle dimostrazioni di stima, c’è infatti una parte della società che continua a vedere nella Polizia un nemico collettivo. In questo contesto si colloca una lettera, scritta a mano e dal contenuto inquietante, recapitata a De Simone presso il commissariato di via Schiapparelli: «Un vero peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà, che non l’abbiano ridotta in stato comatoso, possibilmente profondo, con lesioni permanenti». L’esordio della missiva, intriso di odio, assume poi toni oltraggiosi verso le forze dell’ordine: «Qualcuno ha scritto che il lavoro del poliziotto è un lavoro da figlio di put è troppo poco, è un lavoro da persona mentalmente bacata, che ha venduto l’anima alla più bieca forma di repressione del potere di turno. Siete delle mer Lei è una mer». Una violenza verbale contro lo Stato e i suoi servitori in divisa che tutti i giorni presidiano il territorio a tutela del rispetto delle regole. «Con tutto il risentimento, il rancore e l’odio possibile auguro a Lei ed ai suoi uomini di mer di crepare tra i peggiori tormenti» conclude la lettera, cui segue una firma scritta a penna e poco leggibile. Parole sintomo del malessere verso le istituzioni. Solidarietà è giunta dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Nel rivolgere a De Simone la mia affettuosa vicinanza, rinnovo il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine che, anche a rischio della propria incolumità, garantiscono tutti i giorni la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità». Così anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha parlato di «parole ripugnanti, che indignano profondamente»

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