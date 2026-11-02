Hacker, attacco anche ai supermercati Coop in Sicilia: colpiti almeno quattro punti vendita

impianti di refrigerazione

I guasti agli impianti di refrigerazione sono stati registrati contemporaneamente

Almeno quattro supermercati siciliani (si teme però siano sei), di cui uno a Palermo e uno a Catania, da alcune ore hanno un guasto all’impianto di refrigerazione. Come apprende l’Adnkronos è in corso una riunione per valutare il da farsi. Gli impianti di refrigerazione si sono guastati nello stesso momento. I tecnici sono al lavoro.

“Abbiamo avuto la conferma che si tratta di un attacco hacker in almeno quattro supermercati Coop in Sicilia. La situazione è al momento sotto controllo, posso confermare che abbiamo avuto degli attacchi ma il problema è stato già circoscritto. Abbiamo appurato che sono stati attacchi che stiamo gestendo con gli organi di controllo. Abbiamo avviato i protocolli legati ad attacchi di cybersicurezza con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn)”, la conferma di Giuseppe Spadaro, direttore generale del gruppo Coop Radenza, che gestisce supermercati a marchio Coop in Sicilia.

Il termostato preso di mira dagli hacker che hanno fatto saltare i congelatori di diversi supermercato in molteplici Paesi europei sono dello stesso tipo colpito nella prima ondata di attacchi tre settimana fa. Secondo il Guardian, la catena svedese di supermercati Coop ha reso noto che ha la “manomissione non autorizzata” dei sistemi di refrigerazione ha riguardato uno dei suoi fornitori di sistemi, Danfoss, la stessa azienda danese che ha fornito i termoregolatori ai supermercati francesi presi di mira il mese scorso. Nell’attacco avvenuto in Francia, gli hacker hanno violato i dispositivi di controllo - in gran parte forniti da Danfoss - disattivando i sistemi di allarme, per poi modificare le impostazioni dei termostati o prolungare di diverse ore il ciclo di sbrinamento. Diverse catene di supermercati coinvolte riferiscono che le temperature all’interno di frigoriferi e congelatori sono state portate fino a 50 gradi.