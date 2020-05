Spara alla ex moglie e la uccide. Poi ferisce il figlio e si suicida. Ex guardia giurata scatena l'inferno

Ha aspettato la moglie, dalla quale si era separato, e il figlio, nel cortile di casa: avrebbe dovuto accompagnarli nel suo appartamento per raccogliere le ultime cose e farli andare via. L’uomo, invece, un’ex guardia giurata, appena li ha visti ha prima colpito l’ex moglie, 63 anni, con un coltello, poi le ha sparato e ha sparato anche al figlio, un uomo di 44 anni. Infine l’uomo 67 anni, ha provato a togliersi la vita, sparandosi. È successo questa mattina alle 9.50 a Roma nel quartiere di

Primavalle, in via Francesco Maria Torrigo. Subito dopo gli spari è stato chiamato il 112 e sono intervenuti i poliziotti del commissariato di zona e un’autoambulanza che ha portato i tre al policlinico Gemelli.

Per i due ex coniugi non c’è stato nulla da fare. Il figlio, invece è ancora vivo ma in gravissime condizioni. I poliziotti hanno aperto una indagine per ricostruire la dinamica dell’aggressione.