Così torna il rito del caffè al bar tra mascherine, file e tavoli all'aperto

Fine dell'asporto per bar e ristoranti il sevizio torna “normale” con tanto di tazzine di una volta e caffè finalmente fumante. L’unica regola il distanziamento i bar si sono attrezzati chi con i tavoli all’esterno (sperando di non prendere la multa) dove i clienti si appoggiano per la colazione, chi all’interno facendo entrare non più di due o tre clienti alla volta. I bar sono quelli che hanno aperto per prima stamattina; gli altri negozi dovranno attendere almeno un’altra ora. Scatta infatti da questa mattina il nuovo orario suddiviso in fasce per evitare affollamenti per strada e sui mezzi pubblici