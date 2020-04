Il web si scatena contro Conte: "Si può andare solo dalla suocera?"

Al segnale della conferenza stampa di Giuseppe Conte scatenate l'inferno. Le nuove dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle regole del lockdown dal 4 maggio in poi hanno innescato l'ironia del web (lo stesso Conte ha ammesso di aver letto meme e gif). Scrive @insanitypage: "gli italiani su Google dopo la conferenza stampa: chi sono i congiunti?"; un utente si chiede: "ma quindi si può sco**re o no?" e uno risponde: "solo con i parenti!".

Twitter ha dato il meglio di sé: "Io sto a capi più quella dei segni che Conte"; "in pratica dopo il 4 maggio potrà uscire solo chi ha capito il discorso di Conte"; "la fase due è la fase uno co' a suocera"; "Ve pensavate de anda' dagli amici dal 4. COR CA**O"; "No cene eleganti"; "il regolamento di Amici più facile di questa conferenza"; "secondo me anche Conte non ha capito la fase due"; "dal 4 maggio tutti in fila per prendesse un caffè da portare a casa"; "Conte ci fai una colonna con si può fare e una con non si può fare? Perché così non si capisce niente"; "finirà tutto in caciara nonostante Conte non voglia i party privati in casa"; "Riassunto 2x01: - sì trovare la nonna - no party a casa con amici - sì pizza take away - bar e ristoranti dal 18 - preparare una top15 di invitati per il funerale - sì corsetta al parco - i capelli e le unghie COLCA**O - spilla: accessorio must have Primavera 2020". Definitiva quella di Lercio: "Fase due, Giuseppe Conte chiarisce: si potrà uscire ma restando a casa".