Trincea Covid, l’Esercito riapre ambulatori e rsa con i medici di famiglia stremati dal Coronavirus, positivi, in quarantena e più di uno è deceduto. Il capitano medico Lucia Fallo, romana dell’Eur, 30 anni è stata una delle prime a partire per il Lodigiano con il primo contingente inviato a inizio marzo dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per evitare il collasso della sanità sul territorio.

"Sono partita il 9 marzo di ritorno da una missione in Afghanistan e da sabato sono tornata alla base, a Roma, nella caserma della città militare della Cecchignola dove presto servizio» racconta la capitano e ufficiale medico dirigente del servizio sanitario del 6° Genio Pionieri, il reggimento che ha riaperto la viabilità dopo il terremoto di Amatrice, e c’era anche lei, appena destinata. Da piccola invece di provare il rossetto e i tacchi delle mamma davanti allo specchio indossava il cappello del papà carabiniere. Voleva diventare un medico militare come il padre e c’è riuscita. Ma infilarsi la mimetica sotto una tuta da astronauta per andare a curare i malati di Coronovirus a Codogno, negli ambulatori rimasti orfani dei medici di famiglia, e i vecchietti nelle rsa, la più sanguinosa trincea italiana di una pandemia mondiale, questo non l’avrebbe mai immaginato neanche la bambina visionaria e volitiva che è stata.

Il 9 marzo il capitano Fallo viene di nuovo "taskata" per il territorio dell’ex zona rossa, insieme con il maresciallo capo Cristian Caradonna, del 92° Fanteria Torino di Barletta, infermiere, entrambi a loro volta reduci dall’Afghanistan, con qualifica Medevac (soccorso aerotrasportato su elicotteri).

«Mi sono rimessa la mimetica – racconta -, con la medaglietta della Madonna di Lourdes che mi ha regalato la nonna del mio ragazzo e che porto sempre con me, e sono partita insieme con i miei colleghi medici e infermieri delle forze armate, siamo andati a dare supporto ai medici del territorio stremati, altri si erano ammalati o erano in quarantena, e purtroppo abbiamo sostituito quelli che sono venuti a mancare. Ci siamo inseriti in un vuoto importante, impegnati nelle guardie mediche, negli ambulatori di medicina generale, e nelle Rsa, piene soprattutto di anziani».

Per capire cose stesse succedendo è bastata un’occhiata. «A Codogno - racconta ancora il capitano Fallo - ho trovato una situazione inimmaginabile. Ci ha accolto una città fantasma, le misure restrittive sono state recepite alla lettera, e questo ci ha aiutato ad abbassare il coefficiente di difficoltà sul lavoro: dare supporto ai medici del Lodigiano sfiniti. Abbiamo toccato con mano l’emergenza fin da subito". "Negli ambulatori - continua - abbiamo visitato e prescritto farmaci ad anziani e persone che ne avevano bisogno, garantendo la continuità assistenziale che non era più scontata. E abbiamo visitato anche persone sospette Covid che, rimaste senza il loro medico di famiglia, si sono rivolti a noi per essere visitati, essendo i numeri Asl e verdi intasati per le numerose chiamate. Noi abbiamo visitato tutti e impostato terapie, siamo stati il filtro con il pronto soccorso degli ospedali a rischio collasso».

Le richieste d’aiuto sono state subito tantissime. «A Caselle Landi non appena arrivata c’erano già venti persone in fila». E poi le Rsa, la trincea più dura. «A Codogno ho avuto anche 56 anziani con metà positivi, ogni giorno ho letto la paura negli occhi di queste persone rimaste sole, con le strutture blindate all’esterno, e i nostri cellulari incellofanati aperti alle telefonate dei parenti terrorizzati che chiedevano notizie dei propri cari. Noi abbiamo cercato di tranquillizzare, non solo con le parole, ma con una presenza concreta e attenta. Anche noi abbiamo avuto paura ma come medici e militari siamo addestrati a controllarla e a trasformarla in continua attenzione senza mai abbassare la guardia. E il sorriso e il "grazie" di chi ce l’ha fatta alla fine ripaga di tutto».

Importanti i numeri dell’Esercito schierati in campo: per la sola parte sanitaria sono stati impiegati circa 200 fra medici, infermieri e personale sanitario. Senza contare gli oltre 140 militari impiegate presso le strutture messe a disposizione dall’Esercito per la sorveglianza di personale positivo, come ad esempio il Centro sportivo olimpico della Città militare alla Cecchignola, dove hanno passato la quarantena, i primi italiani rientrati da Wuhan, la città focolaio del virus in Cina.

Una sessantina di militari del 7° Reggimento Difesa Cbrn (Chimico, biologico, radiiologico e nucleare) che è responsabile delle sanificazioni delle rsa e di altre strutture pubbliche del Bergamasco e, da domani, nel Bresciano. E poi gli oltre 7mila militari dell’Esercito impiegati nell’operazione Strade Sicure. Soltanto a Roma di questo contingente ne sono 2mila unità, che continuano a essere di supporto alle forze di polizia, su siti ritenuti sensibili e, qualora richiesto dalle autorità prefettizie, impiegate nei controlli su strada in funzione anti-covid.