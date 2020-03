In queste ore la Capitale è completamente svuotata. Le misure di contenimento del contagio da coronavirus portano la città a cambiare radicalmente aspetto.

E così da piazza di Spagna a via del Corso, dal Gianicolo e dal Pincio alla Stazione Termini. Tutti i quartieri stanno vivendo un vero e proprio coprifuoco. E Roma la vediamo come non l'abbiamo mai vista.