I patrimoni dei 10 uomini più ricchi del mondo battono i pil degli 85 paesi più poveri. E' l'analisi fatta dal sito Learn Bonds, che ha messo a confronto i patrimoni netti dei più ricchi del pianeta con la classifica dei prodotti interni lordi dei paesi stilata per il 2019 dal Fondo monetario internazionale. Così si è scoperto che il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, vale un Marocco. Anzi è più ricco, perché il Pil del paese africano è di 119,04 miliardi di dollari e il portafoglio di Bezos pesa per 125,3 miliardo di dollari. Secondo riccone in classifica è Bill Gates, fondatore di Microsoft: con un portafoglio di 112,6 miliardi di dollari vale più del Pil dell'Ecuador (107,91 miliardi di dollari), che è battuto anche dal francese Bernard Arnault (LVMH) che vanta108 miliardi di dollari di patrimonio netto. Al quarto posto il re degli investimenti finanziari, l'americano Warren Buffett che con i suoi 90,4 miliardi di dollari batte il Pil della Repubblica dominicana. Alle sue spalle si piazzano Amancio Ortega, fondatore di Zara e Marck Zuckerberg di Facebook che entrambi battono il Pil del sultanato dell'Oman. E ancora il fondatore di Oracle, Larry Ellison, è più ricco dell'intero Ghana, e il messicano Carlos Slim ex Telefonica e presidente onorario di America Movil sfida con la sua ricchezza quella dell'intero Myanmar. Al nono e decimo posto della classifica mondiale ci sono Larry Page, co-fondatore di Google e Alphabet e Steve Ballmer, ex amministratore di Microsoft. Entrambi più ricchi dell'intera Tanzania