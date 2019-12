Gaia e Camilla travolte da un'auto a Corso Francia. Sono morte così

Avevano entrambe 16 anni le ragazze che sono state investite da un'auto e sono morte in Corso Francia, nella zona di Ponte Milvio. L'incidente è avvenuto poco dopo le 2 di notte.

Alla guida della macchina c'era un ragazzo di 20 anni che è stato fermato dalla Polizia locale ed è stato sottoposto al test per alcol e droga. Nelle foto l'incrocio tra Corso Francia e via Flaminia Vecchia che è stato attraversato a piedi da Gaia V. e Camilla R.. Proprio in quel momento è sfrecciata la Renault Koleos guidata dal ragazzo di 20 anni che le ha travolte. Si è fermato a prestare i primi soccorsi ma non c'è stato nulla da fare.