Angelina e Michelle: vacanze romane con tacchi da capogiro

Bellissime: due delle dive più amate e apprezzate di Hollywood: Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, sono a Roma per il lancio del loro nuovo film. La loro bellezza sovrasta ogni cosa: hanno commentato in molti. Ma non solo la loro bellezza è "sovrastante", infatti le due attrici sono apparse decisamente più alte del solito: sfoggiavano infatti tacchi da capogiro che hanno portato però con eccezionale disinvoltura.

Michelle e Angelina sono a Roma in occasione di "Alice nella Città", sezione indipendente della Festa del Cinema di Roma e hanno presentato "Maleficent 2 - Signora del Male", in uscita il 17 ottobre per la Disney

Nel film la Jolie torna a vestire i panni di Malefica, la fata madrina di Aurora (Elle Fanning), la bella addomentata nel bosco, e questa volta dovrà scontrarsi con una suocera cattiva, Ingrith, interpretata da Michelle Pfeiffer.