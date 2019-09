Rossetto, tacchi a spillo e selfie: così la Boschi incanta i fan

Maria Elena Boschi e il sorriso che conquista. L’ex ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento nonché Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni è diventata molto social e alcuni selfie “particolari” pubblicati su Instagram fanno il pieno di like. Cosa hanno in comune i post da migliaia di like? Il sorriso della Boschi incorniciato in un rossetto rosso fuoco. Dalla foto al GP di Misano, ultimo in ordine di tempo, a quella di Belgrado, dove si trovava per una riunione sull’uguaglianza passando per uno scatto con le amiche nella sua Toscana o il battesimo del nipotino, le labbra di "MEB" sono sempre rosso ciliegia.