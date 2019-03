Le mini-tette della Ferragni diventano un caso internazionale

Le "small boobs" di Chiara Ferragni sono diventate un caso internazionale. L'influencer ha pubblicato una foto in cui sponsorizzava un reggiseno di un noto brand italiano e in più addentava un croissant. Gli haters sono andati a nozze: la prima taglia della moglie di Fedez è stata oggetto di scherno e derisione, il cornetto oggetto di battute a doppio senso. Bodyshaming perché troppo magra e senza seno: “Non pensavo che Intimissimi prendesse anche le sogliole come modelle”, “E’ risaputo che il seno è un richiamo sessuale per gli uomini, lei come fa?”, “In reggiseno e mentre addenta un cornetto, tutto molto allusivo”, “Questa non riempie neanche una zero”.

Immancabile lo spiritosone: “Dove AI lasciato le tette?”, ma Chiara è stata all’altezza di una delle sue famose risposte: “E tu dove HAI lasciato l’italiano”. Questa volta però la Ferragni ha voluto approfondire l’argomento e ha pubblicato un’Instagram Story sull’accettazione del proprio corpo: “Ho le tette piccole e amo il mio corpo così com’è. Tutti questi che cercano di coprirti di vergogna per il seno sono i primi a sentirsi insicuri ecco perché si sentono titolati a bullizzare e odiare, la speranza è che trovino la loro pace. Dobbiamo imparare ad accettarci così come siamo, ognuno di noi è bello nella sua diversità”.