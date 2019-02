Kim Kardashian stupisce ancora. Il suo ultimo outfit, un abito vintage di Mugler, fa il giro del mondo: nero, carezzevole sulle generose curve dell’americana diventata ricca e famosa per la sua peculiare e straordinaria capacità di vendere il niente, e soprattutto striminzito sul décolleté. Due lingue di tessuto a coprire i capezzoli e niente più. Kim non è nuova a look del genere e raramente ha lasciato spazio all’immaginazione: sono celebri i suoi vestiti taglia Barbie su un corpo giunonico.