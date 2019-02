I portoghesi "scortati" all'Olimpico. E chiedono di pagare il biglietto del bus

Tutto come previsto dal piano sicurezza in vista del match di Champions League. I supporter del F.C. Porto sono scortati nel punto di raccolta in piazzale delle Canestre dove con i pullman Atac sono stati trasferiti allo stadio Olimpico (e poi da questo fino alla Stazione Termini). Ed è a bordo delle navette Atac, dove tutto è filato liscio come l'olio, che è andato in scena un divertente aneddoto. I tifosi portoghesi hanno chiesto di pagare il biglietto, proprio loro che da secoli sono diventati l'emblema di chi evita di pagare ticket per assistere a eventi o per utilizzare i mezzi pubblici. La tifoseria ospite ha raggiunto l’Area Nord dello Stadio attraversando esclusivamente Ponte Milvio.