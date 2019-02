Splendida Hunziker. E risveglia il Festival

L'eleganza, la sensualità, la simpatia. Sul palco di Sanremo, nella seconda serata del Festival, finalmente un'aria nuova. Il risveglio dal torpore e dalla noia. Michelle Hunziker, irrompe su quel palco che ha già calcato come presentatrice lo scorso anno, e fa scordare tutto. La povera Virginia Raffaele non può far altro che lasciarle il meritato posto. Peccato solo per poco. E' splendida nel suo abito firmato da Giorgio Armani, Michelle. Col corpetto dal taglio tondo tutto paillettato e la gonna ampia doppiata di tulle degradè che poi sfilerà per essere più libera nei movimenti. Il pantalone-tuxedo dalla linea a sigaretta le sta a pennello. Claudio Bisio sembra un altro. Finalmente gli si illuminano gli occhi e torna vivo. Oramai si è capito che "non balla" se non ha una compagna che lo "ecciti" professionalmente. E non solo. Michelle è sexy e tra i due l'alchimia, iniziata ai tempi di Zelig, non si è mai placata. I telespettatori ringraziano. Per quella finestra di aria fresca che si è aperta improvvisamente su un festival troppo piatto.